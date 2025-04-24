استقبال حار بالزعفران

استقبال حارّ لـ«الأصايل» التي تستحق، وتحية من الصغير قبل الكبير للمطايا الفائزة في سباق الهجن، إذ يعد تخضيب الإبل صاحبة المراكز الأولى بالزعفران ودهنها بهذا النبات الغالي، من أبرز مظاهر الاحتفال بها، وعلامة على الافتخار بما حققته من إنجاز، وهو ما يبرز مدى الاعتزاز بالتراث الإماراتي، واهتمام أهلها بتربية السلالات الأصيلة، وتوريث هذا الشغف لكل الأجيال.. كما الحال هنا في الصورة خلال ختام مهرجان المرموم في دبي أخيراً.