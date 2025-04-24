عشاق «أويسيس» يتعرضون للاحتيال.. اشتروا تذاكر وهمية

خسر مُحبو فرقة البوب البريطانية «أويسيس» أكثر من مليونَي جنيه إسترليني، نتيجة عمليات احتيال على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً «فيس بوك»، خلال شرائهم تذاكر وهمية لحفلات الجولة المرتقبة للمّ شمل الفرقة، كما أفاد بنك «لويدز».

وذكر المصرف، في بيان له، أمس: «يُقدّر البنك أنه في المملكة المتحدة وقع ما لا يقل عن 5000 شخص ضحية (لعمليات احتيال)، منذ طرح التذاكر للبيع، وأن أكثر من مليونَي جنيه إسترليني (2.66 مليون دولار)، قد فُقدت بسبب المحتالين».

وأعلن الأخوان ليام ونويل غالاغر، في نهاية أغسطس الماضي، إعادة تشكيل «أويسيس» سلسلة من الحفلات الموسيقية في المملكة المتحدة وإيرلندا، ما أثار حماسة كبيرة بعد 15 عاماً من انفصالهما، لكن فوضى رافقت المبيعات الخاصة بتذاكر حفلات كارديف ومانشستر ولندن وإدنبرا ودبلن - ونفدت كلها بعد أقل من 24 ساعة من طرحها - أثارت غضباً وإحباطاً لدى المشترين، الذين واجهوا أعطالاً في منصات البيع بسبب الإقبال الكبير، كما فوجئوا بآلية تسعير متغيرة أدت إلى ارتفاع حاد في الأسعار.

كذلك انتشرت عمليات احتيال تستهدف محبي الفرقة على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر إعلانات وهمية تعرض أحياناً تذاكر بأسعار مخفضة.