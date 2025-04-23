دبي تعزز مكانتها وجهة عالمية لحفلات «ليلة العمر»

تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً لإقامة حفلات الزفاف والاحتفالات والمناسبات الاجتماعية، وهو ما أكدته خلال استضافتها الدورة الثانية من منتدى الزفاف في دبي، التي نُظمت أخيراً بالمدينة، بمشاركة نخبة من خبراء القطاع ومنظمي الفعاليات من أنحاء العالم.

وأعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أنها نظمت الفعالية بما يتماشى مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهةً عالميةً رائدةً للأعمال والترفيه.

منصة مثالية

ووفر المنتدى منصة مثالية لخبراء تنظيم حفلات الزفاف العالميين والمتخصصين في القطاع، إلى جانب الشخصيات المؤثرة من مختلف قطاعات الزفاف والفعاليات، إذ أتاح لهم فرصة للتواصل والالتقاء بأفضل الموردين في دبي.

كما أُتيحت للحضور فرصة تجربة مجموعة واسعة من عروض حفلات الزفاف في دبي، وتبادل الأفكار، والاطلاع على أفضل الممارسات، إلى جانب ابتكار أساليب جديدة لتقديم تجارب لا تُنسى للأزواج، سواءً كان ذلك خلال حفل الزفاف أو شهر العسل أو الاحتفال بالذكرى السنوية للزواج.

وحضر المنتدى أكثر من 100 من الخبراء ومنظمي حفلات الزفاف العالميين والجهات المعنية من منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وآسيا، والمحيط الهادئ، والأميركتين، وأوروبا والمملكة المتحدة، وإفريقيا، وشهدت الفعالية زيادة في أعداد المشاركين الذين مثّلوا 37 دولة.

وأُتيحت للمشاركين فرصة التعرّف إلى شبكة واسعة من الأماكن والصالات والوجهات المستضيفة لحفلات الزفاف والموردين في دبي، وكذلك الاطلاع على تجارب حفلات زفاف بدعم من الشركاء الرئيسين للفعاليات: فندق أتلانتس ذا رويال، ومنصة حفلات زفاف من إعمار، إضافة إلى 25 وجهة ضيافة، و40 شركة من الموردين لحفلات الزفاف ضمن القطاع، وتضاعفت مستويات المشاركة في دورة 2025 من قبل الجهات المعنية في دبي، مع انضمام 67 شريكاً وجهة معنية جديدة.

مقومات نوعية

وقالت نائب رئيس أول للعمليات الدولية في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حور الخاجة، إن «الدورة الثانية من منتدى الزفاف في دبي كانت منصة مهمة لاستعراض الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها دبي لتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة لإقامة حفلات الزفاف، وهو ما يتماشى مع الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في جعلها المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، وبالتالي تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33»، مشيرة إلى أن المنتدى الذي يعد من أبرز الفعاليات المتخصصة بأسلوب الحياة، نجح في تسليط الضوء على جاذبية الإمارة كوجهة رئيسة لجميع أنواع الاحتفالات والمناسبات.

وأضافت: «تكرار النجاح في تنظيم هذا المنتدى جاء نتيجة التعاون المثمر والدعم المتواصل من شركائنا والجهات المعنية، وهو ما يؤكد أهمية النموذج المثالي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي، إذ تمكنا في هذه الدورة المميزة من المنتدى التي شهدت مشاركة واسعة من خبراء ومنظمين من ست قارات، من تسليط الضوء على إمكانات دبي، بما يجعلها تحافظ على مكانتها في طليعة الوجهات المفضلة عالمياً لإقامة حفلات الزفاف، كونها مدينة نابضة بالحياة، تتيح للمحتفلين الاستمتاع بتجارب مليئة بالاحتفالات والثقافة والمأكولات اللذيذة».

قطاع العافية

كما تضمن منتدى الزفاف في دبي 2025 حوارات هادفة على مستوى القطاع، مع نمو قطاع العافية، واعتباره ركيزة أساسية في تخطيط حفلات الزفاف.

واحتضن المنتدى أيضاً جلسة حوارية مع مصممة حفلات الزفاف الفاخرة كارين تران، التي استعرضت تجربتها في قطاع الفعاليات الفاخرة على مدار 25 عاماً، وتوسيع شركتها «كارين تران فلورانت آند إيفينت ديزاين» لتتحول إلى علامة عالمية، وتتمتع تران بخبرة في العمل ضمن أكثر من 50 دولة، وتنظيم حفلات زفاف تراوح ميزانيتها بين 100 ألف دولار وأكثر من ستة ملايين دولار.

جلسات حوارية

سلطت الجلسات الحوارية، خلال منتدى الزفاف في دبي، الضوء على اتجاهات عالمية أوسع، في ظل الطلب المتنامي على التجارب التي تتسم بالتفرد والاستدامة والاحتفالات ذات الطابع الثقافي، خصوصاً مع التوقعات بنمو سوق وجهات حفلات الزفاف من 48 مليار دولار في عام 2025 إلى 137 مليار دولار بحلول 2029، وذلك وفقاً لتقرير السوق العالمي لوجهات حفلات الزفاف لعام 2025 من «ريسيرتش آند ماركتس».

حور الخاجة:

. «المنتدى» نجح في تسليط الضوء على جاذبية دبي وجهةً رئيسةً لجميع أنواع الاحتفالات والمناسبات.