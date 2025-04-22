مشهد سماوي فريد.. استعدوا لمشاهدة «الوجه المبتسم»

تشهد السماء، في فجر يوم 25 من الشهر الجاري، ظاهرة «الاقتران الثلاثي»، التي ستجمع كوكبَي الزهرة وزحل وهلال القمر، في حدث فلكي استثنائي.

وذكر موقع «روسيا اليوم» أن هذه الأجرام السماوية ستُشكل معاً لوحة فنية طبيعية تشبه الوجه المبتسم، وسيكون الحدث مرئياً في أنحاء العالم قبل شروق الشمس بنحو ساعة.

وسيحتل الزهرة، ألمع الأجرام في الثلاثي، موقع «العين اليمنى» في هذا الوجه السماوي، بينما سيظهر زحل الأقل لمعاناً بمثابة «العين اليسرى»، أما الهلال الرقيق فسيشكل «الابتسامة» المكتملة لهذا المشهد.

وللذين يتمتعون بسماء صافية ورؤية واضحة للأفق، قد يظهر كوكب عطارد كـ«ذقن» خفية تحت هذا الوجه المبتسم.

وقالت سفيرة «ناسا» للنظام الشمسي، بريندا كولبيرتسون، إن أفضل وقت لرصد هذه الظاهرة سيكون نحو الساعة 03:30 صباحاً بتوقيت غرينتش.