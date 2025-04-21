حالة طبية نادرة مُسنّ لبناني يعاني من الفواق لمدة عامين دون توقف

اضطر رجل لبناني مسن لتحمل عامين كاملين من الفواق شبه المستمر، وفق ما نشرت إحدى المجلات الطبية قبل إيجاد علاج لنوباتها المزعجة.

وقال موقع فايس"أن رجلا مُسنا لبنانيا عانى من فواقٍ مُستمر لمدة عامين حير الأطباء مشيرا أن الرجل كان يُعاني من نوبة فواقٍ عنيفة لفترةٍ قصيرة، ثم تتلاشى للحظة، مُوفرةً راحةً مؤقتةً، لتعود بقوةٍ بعد ذلك بوقتٍ قصير.

ووصف له الأطباء أنواعًا مختلفة من الأدوية والعلاجات لتخفيف الفواق - مُرخيات العضلات، ومضادات الذهان، ومثبطات مضخة البروتين. لكن دون جدوى.

وأظهر فحص الدم ارتفاع مستويات الحمضات، وهي خلايا دم بيضاء تحمي من العدوى الطفيلية. وعادةً، تتراوح نسبة الحمضات في خلايا الدم البيضاء لدى الشخص بين 1% و4%. أما هذا الرجل، الذي لم يُصب بعدوى طفيلية، فقد بلغت عنده 18%. وهو ما يُشير إلى حالة تُسمى التهاب المريء اليوزيني (EoE)، حيث تتراكم هذه الخلايا في المريء، مُسببةً أحيانًا أعراضًا مثل حرقة المعدة أو صعوبة البلع. لكن الرجل لم تظهر عليه العلامات النموذجية لالتهاب المريء اليوزيني.

ويُذكر أن "الفواق" عبارة عن تشنجات متكررة وغير منضبطة أو حركات مفاجئة في العضلة التي تفصل تجويف الصدر عن البطن وغالبًا ما يحدث نتيجة لتناول الطعام بسرعة كبيرة.

ويُعتبر التهاب المريء اليوزيني نادرًا لدى كبار السن، وغالبًا ما يرتبط بحساسية الطعام، ولكن لم تظهر أي أعراض تقليدية في حالة هذا الرجل. وفي محاولة للتفكير خارج المألوف، افترض الأطباء أن تراكم الخلايا الحمضية في مريئه ربما يكون قد حفّز خللاً في العصب المبهم، الذي يتحكم بالحجاب الحاجز، مما تسبب في إصابته بفواق مستمر.

وكما هو الحال غالبًا مع هذه القصص الطبية الغامضة، وصف له الأطباء علاجًا شائعًا وطبيعيًا للغاية، وهو في هذه الحالة كريم ستيرويد موضعي، فانخفض عدد الخلايا الحمضية لديه إلى مستوياته الطبيعية. في غضون أسبوع، اختفت فواقه أخيرًا.