نصف الألمان يأملون تراجع أسعار وجبات المطاعم
لاقت خطط الحكومة الألمانية المستقبلية لخفض ضريبة القيمة المضافة على الوجبات في المطاعم ترحيباً كبيراً من الألمان، وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد «يوغوف»، يتوقع 50% من الألمان أن يؤدي ذلك إلى خفض أسعار الوجبات في المطاعم، بينما لا يتوقع ذلك 44%.
وبحسب اتفاق الائتلاف الحاكم القادم، فإن من المخطط خفض ضريبة القيمة المضافة على الوجبات في المطاعم بشكل دائم من 19% إلى 7%، اعتباراً من الأول من يناير 2026.
وبوجه عام، يعتبر 81% من الألمان خفض ضريبة القيمة المضافة على الوجبات في المطاعم أمراً صائباً، بينما يراه 10% خطوة غير سليمة، ويعتقد 77% من المشاركين في الاستطلاع أن المطاعم يمكن أن تستخدم هذا التخفيض لتعويض تكاليف إضافية أخرى.
وقال 74% من الألمان إنهم سيتناولون الأكل في المطاعم بشكل أكثر تكراراً إذا أصبحت الوجبات أرخص.
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