3 ملهمات يستعرضن قصص نجاحهن في «رائدات أعمال دبي»

أطلقت مؤسسة دبي للمرأة سلسلة جلسات «رائدات أعمال دبي»، بهدف تسليط الضوء على نماذج نسائية مؤثرة وناجحة في مجالات متنوعة بقطاع ريادة الأعمال، وإتاحة المجال لتعميم الاستفادة من تجاربهن الملهمة، تأكيداً للدور المهم للمرأة الإماراتية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

ونظمت أولى الجلسات في مكتبة محمد بن راشد، واستضافت المؤسسة فيها المؤسِّس والرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي لعلامة «شذى عيسى»، شذى عيسى الملا، والمؤسِّس رئيس مجلس إدارة شركات «باباروتي» و«براند نويز للدعاية والإعلان» و«رشا للاستثمارات» و«رشا برودكشن»، رشا الظنحاني، ومؤسِّس شركة «بَيتُكم» الشريك المؤسِّس لشركة «منتال هيلث آي إي» المؤسِّس لشركة «أورورا للتكنولوجيا»، لطيفة بن حيدر.

وقالت رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب، منى غانم المري، إن تنظيم «رائدات أعمال دبي» يأتي انطلاقاً من النجاح الذي حققته مبادرة «من دبي إلى العالم» التي نظمت ضمن فعاليات منتدى المرأة العالمي - دبي 2024، وتنفيذاً لتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بتكثيف المبادرات التي تسهم في تعزيز مشاركة المرأة في مجال ريادة الأعمال، لما يمثّله من أهمية محورية في الاقتصاد الوطني.

وأضافت: «جهود مؤسسة دبي للمرأة في هذا المجال هي جزء من منظومة حكومية متكاملة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة لنجاح ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة، ترجمة للرؤية الاستشرافية لقيادتنا الحكيمة التي تولي هذا القطاع أهمية كبيرة ضمن الأولويات الوطنية، والتي نتج عنها تحقيق دولة الإمارات المركز الأول عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024-2025، الذي أعلن عنه أخيراً، وصنَّف الإمارات أفضل مكان لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها التقرير لهذا العام»، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يدعونا لي الفخر والاعتزاز بما توفره الحكومة من دعم لقطاع ريادة الأعمال، ويحفز كل امرأة على الاستفادة من هذا المناخ المشجع، بما يعود عليها وعلى أسرتها بالخير وعلى وطننا بالازدهار.

وأكدت منى المري أن الإمارات تتيح آفاقاً واسعة لنجاح رواد الأعمال ونمو مشروعاتهم بالاستفادة من الفرص والتسهيلات المتوافرة.

مسيرة مع الأزياء

من ناحيتها، قالت شذى عيسى الملا عن مسيرتها في تصميم الأزياء، التي بدأت عام 2016، بتأسيس علامتها لأزياء النساء والأطفال التي تحمل اسمها، إن التعلم المستمر محور مهم للحفاظ على النجاح وهو ما تحرص عليه، وساعدها على الحضور بقوة إلى جانب الأزياء العالمية الشهيرة في دبي، معربة عن اعتزازها بأن علامتها لأزياء الأطفال كانت أول علامة إماراتية متخصصة في أزياء الأطفال تُعرض منتجاتها في متجر «هارودز» في المملكة المتحدة عام 2024 بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي، التي تربطها معها علاقات تعاون قوية. ووصفت هذه الخطوة بأنها علامة فارقة في مسيرتها المهنية، وإنجاز مهم للأزياء الإماراتية على الساحة العالمية يعكس قدرتها على المنافسة، مشيرة إلى أنها تركز في تصاميمها الخاصة بأزياء النساء والأطفال على الدمج بين التراث الإماراتي والابتكار والتصميم المعاصر.

نجاح رغم المنافسة

فيما استعرضت رشا الظنحاني تجربتها وشغفها بريادة الأعمال، إذ فكرت في تأسيس مشروع خاص بها منذ الصغر، وبعد فترة من عملها في القطاعين الحكومي والخاص حصلت على حق امتياز العلامة التجارية الماليزية «باباروتي» في الإمارات والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، بافتتاح أول مقهى خاص بها في «دبي مول» عام 2009، فتحولت العلامة من مجرد متاجر صغيرة في الشوارع ومحطات القطارات في ماليزيا إلى سلسلة مقاهٍ شهيرة تضم حالياً أكثر من 400 مقهى ومطعم حول العالم، وماتزال تحافظ على مكانتها على الرغم من المنافسة القوية في سوق المأكولات والمشروبات نتيجة للاهتمام بالجودة وتطوير المنتج. وأشارت إلى توسعها في عالم ريادة الأعمال بتأسيس شركة «براند نويز» وشركة «رشا للاستثمار».

وأوضحت رشا الظنحاني أنها حصلت على العديد من الجوائز، لكن أقربها إلى قلبها جائزتا أفضل سيدة أعمال، وأفضل مشروع متوسط على مستوى الدولة عام 2012، علاوة على جوائز أخرى. ورأت أن المرأة أكثر ميلاً لتأسيس المشروعات الخاصة من الرجل، وبإمكانها تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية بنجاح، من خلال حسن تنظيم الوقت وإدارته.

تأثير إيجابي

من جانبها، تحدثت لطيفة بن حيدر التي تعد من رائدات الأعمال الاجتماعيات الملهمات، عن مسيرتها، وما واجهته في بدايتها من تحديات استطاعت تحويلها إلى فرص للنمو والتعليم، مشيرة إلى أنها تركز في مشروعاتها بشكل كبير على إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع.

وقالت إن اهتمامها بهذه الجوانب بدأ خلال دراستها الجامعية، حينما أسست شركة «منتال هيلث أي إي»، بهدف تعزيز الوعي بقضايا الصحة النفسية وتغيير النظرة النمطية الاجتماعية لهذا الجانب، إذ استقطبت هذه المبادرة النوعية آلاف الأفراد من خلال تنظيم أكثر من 100 فعالية، و40 حلقة بودكاست، أوجدت آفاقاً ورؤى تفكيرية جديدة للباحثين عن بيئة مريحة يملؤها التفهم.

وتطرقت لطيفة بن حيدر التي تشغل منصب عضو في مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال، إلى مبادرة «بيتكم» المسجلة في سلطة دبي للخدمات المالية التي تضم حالياً أكثر من 10 آلاف مستخدم، وتهدف إلى تمكين الأفراد من الاستثمار العقاري وتعزيز ثقافة الاستثمارات الصغيرة، واختيرت ضمن قائمة «المئة شركة للمستقبل» من قبل وزارة الاقتصاد.

كما تناولت لطيفة بن حيدر التي كرّمت كأحد رواد العرب الشباب، ولقبت بقائدة في مجال العقارات، تأسيسها لشركة «أورورا للتكنولوجيا»، والتي أسهمت في حصولها على العديد من الجوائز تقديراً لهذه الجهود وما تحدثه من فارق إيجابي في حياة الشباب، مضيفة: «ما يدفعني لهذه الجهود ليس الألقاب، بل الإيمان بأننا نرتقي عندما نرفع غيرنا».

من المحلية إلى العالمية

أكدت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، نعيمة أهلي، أن إنجاح دور المرأة في ريادة الأعمال يسهم في تعزيز جودة حياتها وأسرتها، ويدفع الاقتصاد الوطني لمزيد من النمو والازدهار، وقالت: «نفتتح هذه الجلسات في وقت تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية بيئة حاضنة ومتميزة لريادة الأعمال، كما تأتي استكمالاً لمبادرات وبرامج أخرى أطلقتها مؤسسة دبي للمرأة خلال الفترة الماضية، ضمن جهود دعمها في المجال الاقتصادي».

وأضافت نعيمة أهلي: «أثبتت المرأة الإماراتية نجاحاً كبيراً في ريادة الأعمال، ولدينا نماذج عديدة لرائدات أعمال نجحن في السوق المحلية وانتقلن بمشروعاتهن إلى الأسواق العالمية، وسعداء باستضافة المؤسسة لثلاث رائدات أعمال متميزات استطعن أن يحققن نجاحات وشهرة كبيرة في مجالات اقتصادية متنوعة، وفخورون بهذه التجارب الناجحة التي تمثّل مصدر إلهام لكل امرأة تعمل في مجال ريادة الأعمال، خصوصاً مَن تخطو أولى خطواتها فيه، إذ تسهم مثل هذه المبادرات في وضعهن على الطريق الصحيح لتأسيس الأعمال ونموها».

لطيفة بن حيدر:

ما يدفعني لهذه الجهود ليس الألقاب، بل الإيمان بأننا نرتقي عندما نرفع غيرنا.

رشا الظنحاني:

المرأة بإمكانها تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية بنجاح، بحسن تنظيم الوقت وإدارته.

شذى عيسى:

وصول علامتي لمتجر «هارودز» إنجاز مهم للأزياء الإماراتية على الساحة العالمية.