ساعتان ذريتان إلى محطة الفضاء الدولية.. غداً

تتويجاً لأكثر من 30 عاماً من العمل، تطلق وكالة الفضاء الأوروبية غداً مجموعة تضم ساعتين ذريتين إلى محطة الفضاء الدولية، بهدف قياس الوقت بدقة عالية جداً واختبار نظرية النسبية.

وستتيح هذه المهمة للعلماء «قياس تأثير الارتفاع على مرور الوقت»، حسب رئيس مشروع «فاراو» في المركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية، ديدييه ماسونيه.

ومن المعروف منذ عام 1915 ونظرية النسبية العامة لألبرت أينشتاين، أن الزمن ليس هو نفسه في كل مكان، فهو يُبطئ على مقربة من جسم ضخم، إلى درجة التوقف عند حافة ثقب أسود.

وعلى كوكب الأرض، يمر الوقت بشكل أسرع عند قمة برج إيفل منه عند قاعدته، ولكن «أثر أينشتاين» هذا ضئيل جداً. غير أنه يصبح ملحوظاً عند الابتعاد أكثر في الفضاء.

ولابد لأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، مثل نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) أو نظام «غاليليو» من أن تأخذ هذا المُعطى في الاعتبار للتمكن من توفير موقع دقيق. والساعات الذرية لهذه الأنظمة المتموضعة على ارتفاع 20 ألف كيلومتر تتقدم بـ40 ميكروثانية كل يوم مقارنة بتلك الموجودة على الأرض.

ويهدف المشروع إلى تحسين قياس هذا «التحول الجاذبي» بِقَدر منزلتين عشريتين، للوصول إلى دقة تصل إلى «واحد على المليون».

وسيتولى صاروخ «فالكون 9» تابع لشركة «سبيس إكس» ينطلق غداً من قاعدة كاب كانافيرال الأميركية، نقل نظام «إيسز» المكون من ساعتين ذريتين إلى محطة الفضاء الدولية المتموضعة على ارتفاع 400 كيلومتر.