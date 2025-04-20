الفجيرة تسدل الستار على مسرحها بحضور 20 ألف زائر

أسدل مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، أول من أمس، الستار على دورته الـ11، وسط حضور جماهيري تجاوز 20 ألف زائر، توافدوا على القرية التراثية في دبا الفجيرة، التي تحولت إلى منصة مفتوحة للفن المسرحي، احتضنت عروضاً فردية من أنحاء العالم، وفعاليات فنية وتراثية جسدت روح المهرجان وشعاره: «الفجيرة تجمعنا».

وشهد حفل الختام الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، الذي كرّم لجان التحكيم والفائزين في مختلف فئات المسابقات الرسمية والمسرح المدرسي، إلى جانب المشاركين في العروض المتنوعة.

وأكد أن المهرجان يعد لوحة فنية متكاملة تعكس شغف الفجيرة بالمسرح، وتبرز مكانة فن المونودراما في المشهد الثقافي المحلي والدولي، مشيداً بالدعم الكبير الذي يحظى به المهرجان من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وحرصهما على تهيئة كل السبل لإنجاح هذا الحدث الفني وفق أرقى المعايير العالمية.

وشكل العرض الختامي للمهرجان، بعنوان «الفانوس»، جانباً بارزاً من فعاليات اليوم الأخير، حيث أُقيم على مسرح بيت المونودراما في دبا الفجيرة، وهو من تأليف محمد سعيد الضنحاني، وإخراج الدكتور خالد أمين، وبطولة الفنان عبدالله التركماني، الذي قدّم أداءً منفرداً لاقى إعجاب الجمهور، واختزل بفنيّة عالية رسالة المهرجان وأهدافه.

من جهته، وصف مدير عام المهرجان، محمد سعيد الضنحاني، الدورة الحالية بـ«الاستثنائية»، لما شهدته من إقبال واسع وتفاعل جماهيري لافت، مؤكداً أن المهرجان تحول إلى عرس ثقافي يجمع الفنانين، ويحتفي بالإبداع الفردي في قلب بيئة تراثية أصيلة.

وأوضح أن اختيار القرية التراثية في دبا لإقامة الفعاليات جاء بهدف تقديم تجربة مسرحية فريدة، تدمج بين الفن والطبيعة والتراث، وتعكس الوجه الثقافي والحضاري للإمارة، مشيراً إلى أن الأجواء المفتوحة والأنشطة المصاحبة أسهمت في جذب جمهور متنوع من داخل الدولة وخارجها، في مشهد احتفالي يعكس التفاعل المجتمعي مع الفنون.

وشهد المهرجان على مدار أيامه عروضاً مسرحية منفردة في الهواء الطلق، وندوات حوارية وورشاً تفاعلية، إلى جانب فعاليات فنية وتراثية شارك فيها فنانون وضيوف من مختلف أنحاء العالم، ما عزز من مكانة الفجيرة كوجهة دولية للمسرح.

محمد سعيد الضنحاني:

. دورة «استثنائية».. والمهرجان تحول إلى عرس ثقافي يجمع الفنانين في قلب بيئة تراثية أصيلة.