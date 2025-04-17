كيف نجعل المراهقين يتركون هواتفهم ليلاً للنوم؟

بالنسبة للعديد من العائلات في جميع أنحاء العالم، أصبح طقس النوم الليلي، المتمثل في دخول المراهقين إلى السرير، ساحة معركة، إذ يعاني الأهل في جعل أولادهم المراهقين يبتعدون عن الهاتف والذهاب للنوم.

ووفق تقرير لصحيفة «إندبندنت» البريطانية، فإن هذا الموضوع هو انعكاس لتوجه أوسع نطاقاً ومقلق.

وتشير الأبحاث إلى أن المراهقين اليوم يعانون من مستويات غير مسبوقة من الحرمان من النوم. فبينما توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بنوم ما بين 8 إلى 10 ساعات للمراهقين، فإن ما يقرب من 80 في المائة من المراهقين الأميركيين لا يحققون هذا الهدف.

ولقلة النوم لدى المراهقين عواقب بعيدة المدى، إذ تؤثر على الصحة النفسية، والحضور المدرسي، والصحة العامة.

على عكس الاعتقاد السائد، فإن روتين النوم المنظم لا يقتصر على الأطفال الصغار فقط.

وأكدت دينيس بوب، خبيرة نمو الطفل والمحاضرة البارزة في كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة ستانفورد، على أهمية اتباع روتين نوم منتظم للمراهقين.

وقالت إن التعديلات البسيطة في طريقة تعامل الأسر مع النوم يمكن أن تُحدث تحسينات كبيرة.

الخطوة الأولى

افصل المراهقين عن أجهزتهم ليلاً. الهواتف والأجهزة اللوحية وخدمات البث وألعاب الفيديو ليست الأشياء الوحيدة التي تُبقي المراهقين مستيقظين ليلاً، لكن الخبراء يُجمعون على أنها عامل رئيسي في تأخير النوم.

ونصحت بوب «بالتخلص من الإغراءات في غرفة النوم. إذا كان الهاتف في متناول اليد، فمن الصعب تجاهل رنين الإشعارات».

ويقول العديد من المراهقين إنهم ينامون أثناء تصفحهم للإنترنت، أو يمسكون بهواتفهم إذا واجهوا صعوبة في النوم، وينتهي بهم الأمر بالتصفح لساعات.

كن مستعداً للأعذار

«هاتفي هو منبهي» جملة يسمعها الكثير من الآباء. الحل: اشترِ منبهاً.

اجعل المراهقين يضعون الشاشات بعيداً قبل ساعة من موعد النوم. فالتعرض للضوء يمنع إفراز الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يفرزه الدماغ ويجعلنا نشعر بالنعاس.

بيئة مساعدة

ثم، دعهم يستبدلون الشاشات بروتين جديد للاسترخاء.

ليحاولوا أيضاً الذهاب إلى الفراش في الوقت نفسه تقريباً كل ليلة، والاسترخاء قبل النوم بنصف ساعة على الأقل.

خلال ذلك، يجب كتم صوت الإشعارات، والاستحمام بماء دافئ، وقراءة كتاب. لمعرفة وقت نوم ابنك المراهق، جرّب استخدام «حاسبة وقت النوم» عبر الإنترنت.

أفضل بيئة للنوم هي غرفة باردة ومظلمة وهادئة. في المنازل الصاخبة، يمكن أن تساعد سدادات الأذن وقناع النوم. إذا كانت غرفة النوم دافئة جداً، فقد يؤثر ذلك على النوم والبقاء نائماً، كما تقول خبيرة نوم المراهقين كايلا والستروم.

ما علامات الحرمان من النوم لدى المراهقين؟

من الدلائل الواضحة على الحرمان من النوم: الانفعال، والغضب، والهشاشة العاطفية، وفقدان الحماس، والاندفاع، وزيادة احتمالية رؤية العالم ونفسه من منظور سلبي. قد ينام المراهق المحروم من النوم أيضاً أثناء النهار، أو في السيارة، أو في الفصل الدراسي.

وقالت ويندي تروكسيل، اختصاصية علم النفس السريري التي أجرت العديد من الدراسات حول نوم المراهقين: «كثيراً ما نلوم المراهقين على كسلهم أو تمردهم أو سوء سلوكهم، ويمكن إرجاع الكثير من ذلك إلى حرمانهم المزمن من النوم».

كيف نميز بين مراهق نعسان وآخر غاضب ولكنه نال قسطاً وافراً من الراحة؟

إحدى العلامات الرئيسية هي ما تسميه خبيرة النوم واختصاصية الأعصاب في جامعة بيتسبرغ جوانا فونغ إيسارياونغسي «صباحات الزومبي».

وقالت فونغ إيسارياونغسي: «إذا ضغط ابنك المراهق على زر الغفوة خمس مرات، أو استغرق وقتاً طويلاً في النهوض من السرير، أو طلب كوباً كبيراً من القهوة أول شيء في الصباح، فمن المرجح أنه يعاني من قلة النوم».

تُعد التقلبات المزاجية الشديدة علامة أخرى. فالنوم ضروري لمعالجة المشاعر، ولهذا السبب يكون المراهقون المحرومون من النوم أكثر عرضة للانفعال والقلق والاكتئاب.

قد يتأخر المراهق المحروم من النوم في دراسته، لأن النوم ضروري للتعلم وتقوية الذاكرة.

والمراهقون الذين ينامون أقل هم أكثر عرضة لاتخاذ قرارات خاطئة فيما يتعلق بتعاطي المخدرات أو الكحول، والقيادة المتهورة.

هل ينام ابنك المراهق حتى وقت الغداء في عطلات نهاية الأسبوع؟

وفق فونغ إيسارياونغسي، فإن نوم المراهقين حتى وقت الغداء في عطلة الأسبوع مؤشر على أنهم «على الأرجح لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم خلال الأسبوع».

وأضافت: «لا بأس من النوم لفترة أطول، ولكن حاول أن تقتصر على بضع ساعات. وإلا، فسيؤثر ذلك على الساعة البيولوجية للجسم ويصعّب عليه الاستيقاظ مع بداية الأسبوع الدراسي الجديد».