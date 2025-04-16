جينيفر لوبيز تعود إلى أبوظبي

تعود النجمة جينيفر لوبيز إلى أبوظبي، في 29 يوليو المقبل، في حفل بـ«الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس ضمن جولة عالمية للنجمة، وسيكون الجمهور على موعد مع أداء لمجموعة من أنجح أغاني جينيفر لوبيز التي تصدّرت قوائم الموسيقى على مدار مسيرتها.

وتُعد جينيفر لوبيز واحدة من أبرز نجمات العالم، ورائدة في مجالات متعددة، كممثلة ومنتجة ومغنية، كما تصدّرت في الوقت ذاته قوائم الموسيقى والأفلام، وجمعت أكثر من ثلاثة مليارات دولار من إيرادات شباك التذاكر عالمياً، وباعت أكثر من 80 مليون تسجيل، وحصدت مليارات المشاهدات ومرات الاستماع لأغانيها ومقاطعها الغنائية المصورة.

وقال الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال لدى الشركة المنظمة للحفل: «فخورون بتقديمنا أكثر الفعاليات تشويقاً في المنطقة، ويسعدنا أن نسهم في عودة جينيفر لوبيز إلى أبوظبي لإحياء حفل جديد، إذ سيكون من أبرز الفعاليات ضمن البرنامج الصيفي في جزيرة ياس، ونتطلع إلى استقبال كل محبي المغنية العالمية في الاتحاد أرينا».

. 29 يوليو المقبل، موعد حفل النجمة العالمية في «الاتحاد أرينا».