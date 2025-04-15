بعد أيام قليلة من زفافهما.. اتهام رجل بقتل زوجته

اتُهم رجل في جمهورية التشيك، بقتل زوجته بعد أيام قليلة من زفافهما.

وأكدت متحدثة باسم الشرطة اليوم (الثلاثاء)، أن الرجل (46 عاماً) محتجز للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل. وجاء في تقرير أوردته وكالة الأنباء التشيكية (سي تي كيه)، أن الزفاف تم منذ أيام قليلة فقط.

ووقعت جريمة القتل بالقرب من بلدة أوستروف، الواقعة قرب الحدود مع ألمانيا. وذكرت الشرطة أنها عثرت على السيدة فاقدة للوعي في شقة الزوجين، عند نحو الساعة الثانية من صباح أمس (الاثنين)، بعد تلقي مكالمة هاتفية مجهولة المصدر.

وتوصل الطبيب الشرعي إلى أن السيدة (42 عاماً) توفيت نتيجة التعرض للعنف، حيث جاء في تقارير وسائل الإعلام أن الضحية ربما تكون قد تعرضت للخنق. وسيتم الآن تشريح الجثة.

وفي حالة إدانة الزوج، فإنه سيواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 و18 عاماً.