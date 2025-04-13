البرنامج التنفيذي لمتخصصي النشر يستكشف مستقبل الصناعة العالمية

تنطلق غداً فعاليات «برنامج الشارقة التنفيذي لمتخصصي النشر 2025»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب بتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة، بالتعاون مع جامعة نيويورك والجامعة الأميركية في الشارقة، ويستمر على مدار أربعة أيام حتى 17 أبريل 2025 في مقر الجامعة الأميركية في الشارقة.

ويُعقد البرنامج للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة، مستهدفاً المديرين التنفيذيين في قطاع النشر، عبر سلسلة من ورش العمل المتقدمة والجلسات التدريبية التي تسلط الضوء على أحدث الاتجاهات في تطوير المحتوى، والتسويق، والذكاء الاصطناعي، بمشاركة نخبة من أبرز المتخصصين والأكاديميين العالميين في الصناعة، وذلك في إطار سعي الهيئة إلى تطوير قطاع النشر ليس فقط على مستوى المنطقة، بل في العالم العربي وإفريقيا وآسيا، بما يعكس رؤيتها الشمولية لتوسيع أثر المعرفة والنشر.

ويبدأ البرنامج بجلسة تعريفية تقودها أندريا تشامبرز من جامعة نيويورك، وكريستي هنري من جامعة برينستون، تليها جلسة حول دور النشر المستقلة الصغيرة، إلى جانب مناقشات حول اختيار العناوين للجمهور العالمي مع مايكل رينولدز، وتصميم الأغلفة لجمهور عالمي قدمتها إينز مونش من «أبرامز & كرونيكل».

ويستعرض اليوم الثاني دراسات حالة عن التوسع في مجالات غير متوقعة، بإشراف كريستي هنري، ويشارك سامنثا شني في جلسة مخصصة حول المترجمين كشركاء في النمو، يليها تمرين جماعي حول استكشاف فرص الترجمة، وجلسة تقدمها نَفين كيشور وسونانديني بانيرجي من دار «سيجال بوكس»، حول تكامل الاستحواذ والترجمة والتصميم للنمو العالمي، إضافة إلى دراسة حالة حول حقوق النشر قدمتها إينيس تير هورست.

أمّا اليوم الثالث فيركز على اتجاهات السوق العالمية بقيادة شانتال ريستيفو-أليسي من دار «هاربر كولينز»، والتي تقدم أيضاً جلسات حول التسويق الرقمي والعمليات الرقمية. بينما يناقش كارلو كارينيو من «ألباين غلوبال كولكتيف» مستقبل النشر الصوتي. ويختتم اليوم بجلسة مع كيلي غالاغر من «إنغرام» حول تغيرات مبيعات الكتب المطبوعة عالمياً.

ويخصص اليوم الأخير لعرض أدوات وتقنيات حديثة، تبدأ بجلسة حول التسويق الرقمي عبر Meta تقدمها جوانا جميل، تليها جلسة عن تأثير TikTok على بيع الكتب بمشاركة دونيا أبي ناصيف وسارة المعز. كما تقدم شانتال ريستيفو-أليسي تحديثاً حول الذكاء الاصطناعي في النشر، ثم تعرض مارين ديبراي من هاربر كولينز الاتجاهات العالمية في الابتكار، ويقدم كيث ريغيرت عرضاً عملياً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في النشر، ويختتم البرنامج بتمرين جماعي وتوزيع الشهادات بمشاركة هيئة الشارقة للكتاب وجامعة نيويورك.