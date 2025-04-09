فرقة «بلوندي» تفقد «نبضها».. كليم بيرك يرحل عن 70 عاماً

توفي عن 70 عاماً بسبب مرض السرطان عازف الدرامز في فرقة «بلوندي»، كليم بيرك، بحسب ما أعلنت، أول من أمس، الفرقة النيويوركية التي كانت من رواد ما يعرف بـ«الموجة الجديدة» في سبعينات القرن الماضي، واصفة الراحل بأنه كان بمثابة «نبضها».

واعتبرت «بلوندي»، عبر «إنستغرام»، أن «كليم لم يكن مجرد عازف طبول، بل كان نبض الفرقة».

وأضافت: «لم يكن يوجد مثيل لموهبته وطاقته وشغفه بالموسيقى، وما قدمه لصوتنا ونجاحنا لا يقاس».

وشارك كليم بيرك، المولود في نيوجيرسي بالقرب من مدينة نيويورك، في كل ألبومات «بلوندي»، وانضم إلى المغنية ديبي هاري وعازف الغيتار كريس ستاين عام 1975 بعد فترة وجيزة من تشكيل الفرقة التي ارتبطت ببدايات مشهد البانك في نيويورك وملهى «سي بي جي بي» الشهير الذي كانت تحيي فيه حفلاتها.

وبعد سنوات من النجاح الذي تجسد في أغنية «هارت أوف غلاس» انفصل أعضاء فرقة «بلوندي» في مطلع الثمانينات، لكن شملهم اجتمع مجدداً في أواخر التسعينات، ومن ضمنهم كليم.

وعمل كليم مع عدد من الموسيقيين الآخرين خلال مسيرته الفنية، من بينهم بوب ديلان، وإيغي بوب، وجوان جيت، وفرقتي «ذي رامونيز» و«يوريثميكس».

وأسّس الراحل «مشروع كليم بيرك للعزف على الدرامز» مع باحثين من الجامعات البريطانية، وهي مبادرة تهدف إلى استكشاف فوائد الطبول للصحة البدنية والنفسية.

وفي إطار هذا التوجه، دعا المدارس البريطانية في عام 2023 إلى إدراج الدرامز في المناهج الدراسية لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد على التحكم بعواطفهم.

الفرقة النيويوركية:

لم يكن يوجد مثيل لموهبته وطاقته وشغفه بالموسيقى.