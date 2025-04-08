تطبيق يحمي الفنانين في مواجهة الذكاء الاصطناعي

في عام 2008 قال كاتب السيناريو إد بينيت - كولز، إنه مرّ بـ«لحظة انهيار» في مسيرته المهنية، بعدما قرأ مقالاً عن نجاح الذكاء الاصطناعي في كتابة أول سيناريو لهذه التكنولوجيا، لكن بعد قرابة نحو عقدين ابتكر، وصديقه كاتب الأغاني جيمي هارتمان، تطبيقاً قائماً على تقنية بلوك تشين، يأملان أن يمكّن الكتّاب والفنانين وغيرهم من امتلاك أعمالهم وحمايتها.

وقال هارتمان إنّ «الذكاء الاصطناعي اقتحم حياتنا، وبدأ يسيطر على وظائف كثيرين»، مضيفاً أن التطبيق الذي ابتكره وصديقه يرفض هذا الوضع ويؤكد أنّ العمل ملك لصاحبه، وتابع: «هذا عمل بشري، ونحن من نحدد قيمته، لأننا نملكه».

ويرمي التطبيق، الذي طوّره إد بينيت - كولز وجيمي هارتمان ويحمل اسم «ايه آر كاي» ARK، إلى تسجيل ملكية الأفكار والعمل، من الفكرة الأولية إلى المنتج النهائي.