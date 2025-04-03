%19 من مؤسسي الشركات الناشئة في ألمانيا نساء

أظهرت دراسة أن حصة النساء من مؤسسي الشركات الناشئة في ألمانيا بلغت 19% فقط، وهو ما يقل قليلاً عن الحصة المسجلة العام الماضي. وبحسب الدراسة التي أجرتها رابطة الشركات الناشئة في ألمانيا، وشملت 1800 رائد أعمال و1000 طالب، فإن هذا يعني أنه عندما يتم تأسيس شركة ناشئة، يكون رائد الأعمال رجلاً في أكثر من أربع حالات من كل خمس حالات تأسيس.

ويُحدد التحليل، الذي تم لمصلحة مؤسسة بيرتلسمان، أسباباً عدة لانخفاض نسبة النساء، بدءاً من مراحل الحياة المبكرة. ويُقال إن النساء يُعيقهن غياب القدوة والصور النمطية، وتجد الكثيرات منهن صعوبة في الموازنة بين الأسرة وريادة الأعمال.

في الوقت نفسه، مازالت النساء يقمن بالجزء الأكبر من أعمال الرعاية المنزلية، وبدء تكوين الأسرة، حتى عندما يتزامن ذلك مع بدئهن شركة جديدة.

كما أشارت الدراسة إلى أن الفجوة بين النساء والرجال في تأسيس الشركات الناشئة ترتبط بالنماذج التقليدية لدور الإنسان، والتي تؤثر في التفضيلات المهنية للشباب.

وبحسب الدراسة، فإن نحو ثلثي مؤسسي الشركات الناشئة الذكور خططوا بالفعل لبدء عمل أثناء مرحلة المراهقة أو الدراسة، في حين تفكر النساء في ريادة الأعمال في وقت متأخر، إذ تختلف الأولويات بين الرجال والسيدات تماماً.

ويبحث نحو 60% من الطالبات عن وظيفة آمنة، في حين أن هذا الخيار أولوية لأقل من ثلث الطلبة، وهو ما يشير إلى مدى اختلال تأثير التوقعات الاجتماعية على إدراك النساء والرجال للمخاطر.

ولذلك، نادراً ما تسعى النساء إلى تأسيس شركات ناشئة في سن مبكرة، لكن منظورهن يتغير لاحقاً، حيث يتخذ ثلث رائدات الأعمال قرارهن بإنشاء شركة خاصة في السنوات الأولى من مسيرتهن المهنية، بينما يتخذ ربعهن الآخر القرار في وقت لاحق.

وخلص التحليل إلى أن ريادة الأعمال النسائية لا تُعيقها قلة الاهتمام، بل الظروف التي يجب تحسينها.