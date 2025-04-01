فعاليات «العيد في دبي».. الاحتفالات والمفاجآت مستمرة

تتواصل احتفالات «العيد في دبي»، التي ينظمها براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، لتقدم مجموعة من تجارب التسوق الاستثنائية، والفعاليات المميزة، والعروض الترويجية، والسحوبات والجوائز حتى السادس من أبريل الجاري.

وسيستمتع جميع أفراد العائلة بتجارب التسوق واحتفالات العيد في أبرز مراكز ووجهات التسوق على مستوى المدينة، إذ يستضيف فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول سوق العيد حتى السادس من أبريل، والذي يضم تشكيلة من منتجات الأزياء، وعربات الطعام، والفعاليات الترفيهية والثقافية، بالإضافة إلى تقديم جائزة بقيمة 10 آلاف درهم.

وتقدم سيتي ووك أجواءً احتفالية مفعمة بالحيوية للجميع مع عروض مسرحية في منطقة النافورة طوال أيام العيد.

ويحظى عشاق الألعاب الإلكترونية بفرصة الاستمتاع بتجربة مشاهدة فيلم «ماينكرافت» في فوكس سينما مول الإمارات، إلى جانب مجموعة من الألعاب التفاعلية، والأنشطة، وفرص الفوز بمجموعة من الجوائز، وغيرها حتى 14 الجاري.

كما يتضمن برنامج الفعاليات مجموعة من الحفلات الموسيقية التي يحييها عدد من النجوم العرب والأجانب، إضافة إلى الفعاليات والأنشطة الترفيهية في وجهات عدة.

ودعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الجمهور للاستفادة من العروض الترويجية، واغتنام فرصة السحوبات، حيث تقدم أشهر مراكز ووجهات التسوق في دبي فرصاً للفوز بجوائز كبرى من خلال سحب على مستوى المدينة، ضمن حملة سحوبات عيد الفطر لربح جائزة ضمن القيمة الإجمالية للجوائز والبالغة 200 ألف درهم عند التسوق في أي من مراكز التسوق التالية: مركز الغرير، ومركز بوابة الخيل المجتمعي، وأرابيان سنتر، وباي أفينيو، وفستيفال بلازا، ومركز مدن المجتمعي، وسيرينا ماركت بليس، ومركز شروق المجتمعي، وسيليكون سنترال، وتايمز سكوير سنتر، وفيلانوفا ماركت بليس.

وتضفي العروض الترفيهية المتجولة والأنشطة الاحتفالية أجواءً مميزة على السحوبات، ما يجعلها تجربةً لا تُنسى.

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض التي تقدمها مجموعة دبي للمجوهرات على تشكيلة مختارة من مجوهرات الألماس واللؤلؤ، بالإضافة إلى هدايا مجانية، وخدمة الحفر على القطع الذهبية في المتاجر المشاركة.