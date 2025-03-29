«مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» يفتح باب المشاركة في جوائز دورته الثالثة

أعلن «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة»، الحدث الأول من نوعه الذي يحتفي بالفن والابتكار في عالم الرسوم المتحركة عن فتح باب استقبال المشاركات لجوائز دورته الثالثة، التي تقام خلال الفترة 1-4 مايو المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

ووجه المؤتمر الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب الدعوة لفناني الرسوم المتحركة المبدعين والموهوبين لترشيح أعمالهم ضمن فئتين: هما «جائزة اعرض مشروعك» التي يستمر التقدم لها حتى تاريخ 15 أبريل، بينما تستقبل «جائزة الإعلان الترويجي للكتاب» طلبات الترشح حتى تاريخ 21 أبريل المقبل.

وتحتفي الجوائز بفناني الرسوم المتحركة والمهنيين ومبدعي المحتوى والصناعات الإبداعية والسرد القصصي من جميع أنحاء العالم، وتكرم الفائزين خلال حفل ختام المؤتمر في 4 مايو، حيث تقدم للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى جوائز قيمة يبلغ مجموعها 20 ألف دولار، وتتيح لهم فرصة للتواصل مع خبراء صناعة الرسوم المتحركة واستعراض مواهبهم ومهاراتهم على منصة عالمية والتفاعل مع زملائهم الفنانين لتبادل التجارب والخبرات وقصص النجاح.

وتتحدّى «جائزة اعرض مشروعك» الفنانين والمنتجين والكتّاب والعقول المبدعة في منطقة الشرق الأوسط لإعداد وتطوير «عرض تقديمي» لسلسلة رسوم متحركة، تستهدف الأطفال والطلاب في سن رياض الأطفال على أن تكون السلسلة مرتبطة بشكل مباشر بثقافات وعادات وتراث منطقة الشرق الأوسط.

وتحتفي «جائزة الإعلان الترويجي للكتاب» بالدور المحوري الذي يلعبه الكتاب في حياة الإنسان، وتسلط الضوء على فن الإعلان الترويجي وقدرته على تجسيد جوهر الكتاب وتكرّم الفنانين الذين يستخدمون مهاراتهم لإثراء مخيلة القراء، كما تستند الجائزة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تؤكّد وتعزز أهمية الكتاب على المسرح العالمي، إلى جانب المساهمة في تعزيز ريادة الشارقة في مجال النشر والترويج للكتب.

وتلهم هذه الفئة الفنانين وأصحاب المواهب الإبداعية من جميع الجنسيات لتطوير أفكار مبتكرة مرتبطة بمحتوى الكتب، والمساهمة في تطوير مجال الإعلانات الترويجية للكتب، إلى جانب منحهم فرصة مواكبة أحدث التوجهات الإعلانية وابتكار مفاهيم إعلانية جديدة.

وتقتضي معايير المشاركة في دورة العام الجاري من الجائزة تقديم فيديو إعلان ترويجي لكتاب «دُق دُق» للكاتبة شيرين صبّاغ، من إنتاج دار نشر «هاشيت أنطوان»، ويشكل الكتاب جزءاً من سلسلة كتب «سكاكر.. قصص حلوة»، ويتناول الكتاب موضوع الصمم وفقدان حاسة السمع، من خلال قصة تساعد الأطفال على فهم وتصوّر الاختلافات الجسدية، واختارت إحدى مدارس العاصمة البريطانية لندن هذا الكتاب لمناقشته مع المؤلفة نظراً لأهمية الموضوع الذي يطرحه.

. جائزة «اعرض مشروعك» تستعرض ثقافة الشرق الأوسط من خلال الرسوم المتحركة، وجائزة «الإعلان الترويجي للكتاب» تحتفي بالفنون الإعلانية.