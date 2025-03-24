كانت تنتظر آذان المغرب.. فتاة تلقى مصرعها حرقاً وهي تعدّ طعام الإفطار

لقيت فتاة مصرية تبلغ من العمر 16 عاماً مصرعها داخل شقتها بمنطقة دار السلام في القاهرة، إثر نشوب حريق بسبب نسيانها الطعام على الموقد أثناء إعداده قبل آذان الإفطار.

ووفقاً لتقارير محلية، فقد غلبها النعاس دون أن تشعر، وهي تنتظر موعد الإفطار، لتتحول لحظات الانتظار إلى مأساة مروعة بعدما امتدت ألسنة اللهب داخل المطبخ، ومنه إلى بقية أركان الشقة.

ولاحظ سكان العقار تصاعد الدخان الكثيف وألسنة اللهب من داخل الشقة، فحاولوا التدخل لإنقاذ الفتاة وإخماد الحريق، لكن سرعة انتشار النيران حالت دون ذلك.

واضطر الأهالي إلى إبلاغ الحماية المدنية التي دفعت بسيارات الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة.

وأوضحت التحريات الأولية أن الحريق اندلع نتيجة اشتعال النيران في المطبخ؛ بسبب ترك الطعام على النار دون رقابة، مما أدى إلى امتداد ألسنة اللهب بسرعة داخل الشقة، كما أن الفتاة لم تتمكن من الفرار بسبب كثافة الدخان، مما أدى إلى وفاتها اختناقاً بعد إصابتها بحروق خطيرة.

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقاً حول موقع الحادث لمنع اقتراب المواطنين، فيما عمل رجال الإطفاء على السيطرة على النيران قبل امتدادها، وبعد جهود استمرت لعدة دقائق، تمكنوا من إخماد الحريق بالكامل وإجراء عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مجدداً.