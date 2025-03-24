تجربة في دبي.. أجيال المستقبل تنقب عن الديناصورات

أطلق متحف «أولي أولي»، المتحف التفاعلي في دبي، تجربة «داينو كويست» التفاعلية للتنقيب عن الديناصورات، التي تعد الأولى في الإمارات داخل وجهة تعليمية ترفيهية للأطفال.

وأعلن المتحف، في بيان، أن «المغامرة تأخذ الصغار في رحلة لاستكشاف عوالم ما قبل التاريخ، إذ يتحولون إلى علماء حفريات، يستخدمون أدوات تنقيب حقيقية لاكتشاف الحفريات، وحل ألغاز الماضي».

ولا تقتصر التجربة على اللعب فقط، بل تهدف إلى تنمية الفضول وتعزيز التفكير النقدي والعمل الجماعي، ومهارات حل المشكلات في بيئة ممتعة وتفاعلية.

وقالت الشريك المؤسس لـ«أولي أولي»، آشا رامشانداني: «نؤمن بأن الأطفال يتعلمون بشكل أفضل عندما يشاركون في تجارب عملية، وتعد (داينو كويست) تجسيداً لهذه الفلسفة، إذ تتيح للصغار عيش تجربة استكشافية حقيقية أثناء تطوير مهاراتهم الإدراكية والحركية الأساسية».

ولا تقتصر «داينو كويست» على الديناصورات فقط، بل تهدف إلى إشعال الفضول، وتعزيز مهارات حل المشكلات، ومنح الأطفال فرصة لتجربة متعة الاستكشاف بشكل مباشر في تجربة تمزج بين التعلم والمرح.

ويتيح المتحف للأطفال فرصة التنقيب عن الحفريات باستخدام أدوات حقيقية، ومن خلال تجميع الحفريات المكتشفة سيتعرفون إلى حقائق عن الديناصورات، ويتعلمون كيف يستخدم العلماء الأدلة لإعادة بناء العوالم القديمة.