أضواء «رمضان في دبي» في قلب مدينتنا النابض بالحيوية والأصالة والتاريخ العريق، حيث تحضر أطياف شهر النور على ضفاف الخور، وكأن التشكيلات الفنية البديعة والألوان المبهرة تحيّي كل الزائرين، وترحب بالضيوف ليستمتعوا بليالي الشهر الفضيل التي يحلو فيها السهر، وتمنحهم الفرصة لالتقاط صور لا تنسى، كما هي الحال في منطقة السيف التي تعد وجهة تستقطب الكثيرين، وتصحبهم في رحلة بين جنبات دبي القديمة، حيث حكايات الآباء والأجداد الذين عاشوا هنا، ومازالت بصماتهم خالدة بين البيوت المزينة بالبراجيل والتصاميم التراثية.