الضحك.. سلاح لتقوية جهاز المناعة ومحاربة التوتر

أكد عالم نفس أن الضحك يعد سلاحاً فعالاً لمحاربة التوتر النفسي؛ إذ يساعد على تخفيف المشاعر السلبية، ويمنحنا منظوراً مختلفاً للمشكلات.

وقال الأستاذ بجامعة بيبرداين في كاليفورنيا، عالم النفس السريري ستيفن سلطانوف، لمجلة «شبيكتروم جيزوندهايت» الألمانية المعنية بالصحة، إن الضحك يساعد على تخفيف التوتر النفسي والإجهاد الجسدي، ويعمل على تحسين المزاج.

وأضاف أنه عندما نضحك فإننا نتنفس بقوة خاصة، وتسترخي العضلات المتوترة، ما يعمل على تحسين استنشاق الهواء الغني بالأكسجين، وتنشيط القلب والرئتين والعضلات، إضافة إلى زيادة إفراز هرمون «الإندورفين» في الدماغ.

كما يساعد الضحك الجسم على إنتاج أجسام مضادات نفسية، إضافة إلى تقوية جهاز المناعة.

ومن ناحية أخرى، يساعد الضحك على حل المشكلات؛ إذ يعمل على تقليل التوتر، وبالتالي ينفتح المجال أمام وجهات نظر جديدة؛ فالضحك يحفز الإبداع، ويساعد على إيجاد وجهات نظر جديدة، وهو أمر مفيد بالطبع عندما يتعلق الأمر بحل المشكلات؛ لأن التوتر النفسي غالباً ما يقيد التفكير.