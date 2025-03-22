رحلات سياحية إلى اليابان... لجرف الثلوج

بدأت بعض وكالات السياحة والفنادق اليابانية الترويج السياحي لزيارة اليابان عبر طرح تجربة جرف الثلج كوجهة سياحية فريدة للزوار الأجانب.

واجتذبت هذه التجربة السياح الصينيين حيث تعتبر اليابان واحدة من أبرز الوجهات الدولية للسياح الصينيين، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء شينخوا الصينية.

ولكن وفقًا لقناة TBS التلفزيونية اليابانية، قدمت وكالة سياحة محلية في سابورو، الواقعة في محافظة هوكايدو شمال اليابان، جولة جرف الثلج كتخصص محلي. تشتهر سابورو، التي يسكنها مليونا نسمة، بأنها واحدة من أكثر مدن العالم تساقطًا للثلوج، حيث تشهد درجات حرارة دون الصفر لثلث العام، ويبلغ متوسط ​​تساقط الثلوج خمسة أمتار كل شتاء.

وتوفر الرحلة التي تقدمها شركة توبو تورز للعملاء فرصة نادرة لركوب مركبة متخصصة لإزالة الثلج ومشاهدة عملية جرفه. وتبدأ أسعار هذه التجربة من 250,000 ين (1,600 دولار أمريكي) لعدد يتراوح من شخص واحد إلى ستة أشخاص، وهي متاحة من يناير إلى أوائل مارس.

وعلى منصة التواصل الاجتماعي الصينية ريد نوت، بدأت العديد من بيوت الضيافة في هوكايدو أيضًا بتقديم خدمة ركوب شاحنات إزالة الثلج لجذب العملاء.

وتشير التقارير إلى أن بعض السياح استمتعوا بتجربة جرف الثلج العملية خلال زياراتهم إلى شمال اليابان. وقد شارك السياح الصينيون تجاربهم الأولى في جرف الثلج في اليابان على ريد نوت، مما يسلط الضوء على اتجاه جديد بين المسافرين الصينيين الشباب الذين يُعطون الأولوية الآن للمغامرات التجريبية على التسوق.

واندهش الكثيرون من تحول هذا العمل الشاق، الذي غالبًا ما يُنظر إليه باستياء من قِبل السكان المحليين، إلى مشروع سياحي مربح للأجانب.