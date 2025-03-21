جلسة حوارية في مكتبة محمد بن راشد حول كتاب «لَكَنود»

في إطار استراتيجيتها لتعزيز المعرفة الأدبية والفكرية وتماشياً مع روحانيات شهر رمضان الفضيل، نظمت مكتبة محمد بن راشد، جلسة حوارية مع عزة سليمان لمناقشة كتاب «لَكَنود» للمؤلف إسلام جمال، الذي يُسلط الضوء على مفهوم استشعار النعم والتأمل في قيمتها، مع تعزيز ثقافة الشكر والامتنان.

وأدارت الجلسة ضابط مكتبات في مكتبة محمد بن راشد، أميرة الفارسي، حيث بدأت بكلمة ترحيبية، وتقديم لمحة مختصرة عن محتوى الكتاب وأهداف ومحاور الجلسة، والأبعاد الفكرية والإنسانية التي يطرحها الكتاب، التي تتيح للقراء التأمل في العديد من الموضوعات ومن بينها الإيمان، والحياة، والمصير. وتناولت الجلسة محاور رئيسة عدة، شملت الصدق العاطفي في السرد، والأسئلة الفلسفية العميقة، والرمزية في السرد، والأسلوب الأدبي المميز، والإنسانية والتنوع في الشخصيات، والتوازن بين الفلسفة والدين.

ولفتت الجلسة الانتباه إلى التنوع الإنساني الذي يعكسه الكتاب من خلال شخصياته، التي تنتمي إلى بيئات ومفاهيم مختلفة، إلا أنها تشترك في البحث عن الحقيقة والتفاهم. وأشارت إلى أن هذا التنوع يعزز الجوانب الإنسانية في الكتاب، ويتيح للقراء فرصة لاكتشاف ذواتهم من خلال تجارب الآخرين.

وتأتي الجلسة الحوارية في إطار الجهود المستمرة لمكتبة محمد بن راشد لتعزيز المشهد الثقافي والأدبي، وفتح آفاق جديدة أمام القراء للتفكير والتأمل في القضايا الإنسانية والروحية، بما يتماشى مع رسالة المكتبة في بناء مجتمع مثقف واعٍ.