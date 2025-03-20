يعضّ الرّكاب.. تقييد مسافر على متن طائرة أميركية لسوء سلوكه

نُقل رجل إلى المستشفى لإجراء تقييم نفسي بعدما قام بعضّ وضرب ركاب على متن طائرة تابعة لشركة «دلتا» الأميركية.

بعد وقت قصير من هبوط رحلة «دلتا» رقم 501 القادمة من أتلانتا في مطار لوس أنجليس الدولي بعد ظهر يوم الاثنين، أفاد الموظفون بتقييد رجل على متن الطائرة لقيامه بعضّ أحد الركاب وضرب آخرين، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

استجابت إدارة الإطفاء في لوس أنجليس للحادث، ونقلت الرجل إلى المستشفى لإجراء تقييم نفسي قبل أن تعود لعلاج الراكب الذي أصابه.

الرجل، الذي لا تزال حالته مجهولة، قد يواجه عقوبات مدنية وجنائية. وتُجري إدارة الطيران الفيدرالية تحقيقاً في الأمر.

قالت المتحدثة باسم شركة «دلتا» سامانثا فاكتو في بيان: «إن شركة (دلتا) لا تتسامح مطلقاً مع السلوك غير المنضبط وسوف تعمل مع سلطات إنفاذ القانون».

تواصلت «دلتا» منذ ذلك الحين مع عملائها لتقديم الدعم.

ووفقاً لإدارة الطيران الفيدرالية، سُجل 311 بلاغاً عن ركاب مشاغبين حتى الآن هذا العام.

بلغ عدد بلاغات الركاب المشاغبين رقماً قياسياً، حوالي 6 آلاف بلاغ في عام 2021، بزيادة قدرها 492 في المائة عن العام السابق، مع انتعاش حركة السفر الجوي خلال جائحة «كوفيد-19». وذكرت وكالة «رويترز» أن أكثر من 4 آلاف من هذه الحوادث كانت مرتبطة بارتداء الكمامات.

استقرت هذه الأرقام على مدى السنوات الثلاث التالية، مع ألفين و455 بلاغاً في عام 2022، وأكثر بقليل من ألفي بلاغ في عامي 2023 و2024.

لكن لا يزال الركاب المشاغبون أكثر شيوعاً مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، حيث أبلغت إدارة الطيران الفيدرالية عن 1009 ركاب مشاغبين في عام 2019 و1161 في عام 2018.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان على موقعها الإلكتروني: «انخفض معدل حوادث الركاب المشاغبين بشكل مطرد بأكثر من 80 في المائة منذ أعلى مستوياته في أوائل عام 2021، لكن الزيادات الأخيرة تُظهر أنه لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به».

وقد يواجه الركاب المشاغبون عقوبة السجن وغرامات تصل إلى 37 ألف دولار وقيودا على السفر. ومن الممكن أيضاً توجيه اتهامات جنائية.