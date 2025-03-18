الشارقة تبني جسوراً ثقافية جديدة في «معرض لندن»

اختتمت هيئة الشارقة للكتاب مشاركتها في الدورة الـ51 من معرض لندن الدولي للكتاب، الذي نُظّم في مركز أولمبيا لندن، بمشاركة نخبة من الكتّاب والمهنيين في قطاع النشر من أنحاء العالم.

وسلطت الهيئة الضوء في المعرض على صناعة النشر في الإمارات والمنطقة العربية، إذ عرَّفت الجمهور الدولي بالأدباء والمبدعين الإماراتيين والعرب، بما يسهم في تعزيز التواصل الثقافي ودعم صناعة النشر العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، أحمد بن ركاض العامري، إن «حضور الشارقة في معرض لندن الدولي للكتاب يأتي على قائمة أجندة مشاركاتها السنوية لما يمثله كواحد من كبرى التظاهرات الثقافية العالمية التي تعكس المشهد الأدبي والنشر العالمي، وللتعريف بإنجازاتها الرائدة في القطاع الثقافي والتي ترسخت من خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تصدّر ولأربع سنوات متتالية قائمة أكبر معارض الكتب في العالم في بيع وشراء حقوق النشر، ليؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الإمارة في دعم حركة النشر العالمي وتعزيز التبادل الثقافي بين الشرق والغرب».

واستقبل جناح الشارقة زوار المعرض والمهتمين بالكتاب العربي، إذ عرض مجموعة مختارة من الإصدارات المترجمة إلى الإنجليزية. ونظم لقاءات جمعت بين الناش١صرين الإماراتيين والدوليين لاستكشاف آفاق التعاون المشترك. وشاركت «وكالة الشارقة للحقوق الأدبية» في تقديم استشارات مهنية حول آليات تسويق الكتب وحماية حقوق النشر، وإبراز ما تقدمه من خدمات عالية المستوى.

ونظمت الهيئة 40 اجتماعاً مع نخبة من الناشرين الدوليين استعداداً لمؤتمر الموزعين الدولي.

وتضمنت اللقاءات مع الناشرين الدوليين التعريف بصندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر» ومساراته المتنوعة.

أحمد العامري:

. حضور الشارقة في «لندن للكتاب» يأتي على قائمة أجندة مشاركاتها السنوية.