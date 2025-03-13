يقتل 7 ملايين شخص سنوياً .. سكان العالم يتنفسون هواء ملوثاَ



أ ب كشف تقرير جديد، صدر اول من أمس، أن معظم مدن العالم تعاني من تلوث الهواء، حيث لا تلتزم سوى 17% من المدن عالميا بإرشادات جودة الهواء.

وقامت قاعدة بيانات (آي كيو إير) السويسرية المتخصصة في مراقبة جودة الهواء بتحليل بيانات من 40 ألف محطة مراقبة في 138 دولة، ووجدت أن الدول ذات الهواء الأكثر تلوثا هي: تشاد والكونغو وبنجلاديش وباكستان والهند. كما كانت 6 مدن في الهند من بين أكثر 9 مدن تلوثا في العالم، حيث تصدرت مدينة بيرنيهات الصناعية شمال شرقي الهند القائمة.

وحسب وكالة أسوشيتد برس ( ا ب) ووكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أشار الخبراء إلى أن الكمية الفعلية لتلوث الهواء قد تكون أكبر بسبب نقص أجهزة المراقبة في العديد من المناطق، فعلى سبيل المثال، في أفريقيا، يوجد جهاز مراقبة واحد فقط لكل 7ر3 مليون شخص. ومع ذلك، يتم تركيب المزيد من محطات مراقبة جودة الهواء لمواجهة المشكلة، حيث تمكن التقرير هذا العام من إضافة بيانات من 8954 موقعا جديدا وإضافة أكثر من ألف جهاز مراقبة جديد.

لكن جهود المراقبة تعرضت لانتكاسة الأسبوع الماضي عندما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لن تنشر بيانات جودة الهواء الصادرة عن سفاراتها وقنصلياتها حول العالم بعد الآن.

ويمكن أن يتسبب استنشاق الهواء الملوث لفترات طويلة في أمراض الجهاز التنفسي ومرض ألزهايمر والسرطان، وفقا لما ذكرته فاطمة أحمد، كبيرة العلماء وخبيرة تلوث الهواء في مركز سنواي الماليزي للصحة على الكوكب. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن 7 ملايين شخص يموتون سنويا بسبب تلوث الهواء.

وأضافت : "إذا كان لديك ماء ملوث، أو لا يوجد ماء، يمكنك أن تطلب من الناس الانتظار نصف ساعة يوميا (حتى يتم تنقيته)، ولكن إذا كان لديك هواء ملوث، لا يمكنك أن تطلب من الناس التوقف عن التنفس."