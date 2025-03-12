طوكيو.. رجل يقتل مؤثرة يابانية أثناء بث مباشر

طعن رجل مؤثرة يابانية /22 عاما/ أثناء بث حي في أحد الشوارع العامة في طوكيو ولقيت حتفها بعد فترة قصيرة على أثرها.

وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية بأنه جرى إلقاء القبض على منفذ الحادث المزعوم على الفور.

وأضافت الوكالة أن المحققين وجدوا عشرات من الطعنات على جسد الشابة بما في ذلك على رأسها ورقبتها.

وهناك اعتقاد أن المشتبه فيه /42 عاما/ هو أحد متابعي المؤثرة وكان متابع منتظم لفيديوهاتها لعدة سنوات، بحسب النتائج الأولية.

ونظرا للإعلان المسبق عن موعد البث الحي، تمكن الرجل من التربص بضحيته.

وفيما يتعلق بدافع الرجل، أشار إلى أنه قد أقرض الضحية مليوني ين (13450 دولار) ولكنها لم تعيد المبلغ قط.

وتتحقق الشرطة حاليا من صحة مزاعمه.

