ذوق الملك تشارلز الموسيقيّ.. غير متوقع

كشف ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، أن من بين الأعمال الموسيقية المتأتية من كل أنحاء الكومنولث التي قد تدفعه إلى الرقص، أغنيتي «ذي لوكو - موشن» لكايلي مينوغ، و«أبسايد داون» لديانا روس، وألحان الـ«هايلايف» من غانا.

وتعاون الملك (76 عاماً) مع شركة «أبل» لإنتاج برنامج إذاعي بعنوان «ذي كينغز ميوزيك روم» (غرفة الملك الموسيقية)، يشارك فيه أغنياته المفضلة من مختلف دول الكومنولث.

وأظهرت قائمة الأغنيات التي اختارها تشارلز الثالث، أنّ لدى الملك ذوقاً موسيقياً غير متوقع، إذ يفضّل الديسكو والريغي والأفروبيت.

واعتبر الملك أن في أغنية «ذي لوكو - موشن» (طاقة مُعدية)، وبمجرد أن يسمعها يجد «صعوبة بالغة في البقاء جالساً من دون حراك».

وأوضح الملك أنه اكتشف موسيقى الهايلايف التي نشأت في غانا، خلال زيارته الأولى لهذا البلد الإفريقي في سبعينات القرن الماضي، مؤكداً أنه يحب «الرقص على هذا الإيقاع النابض».

وأضاف «خلال زيارتي الأخيرة لغانا عام 2018، وجدت نفسي أرقص على وقع أغنية (مبيم مبيم دو مي)» لدادي لومبا، الذي يراه بعضهم أهم موسيقي في بلده.

أما الفنانة الأميركية، ديانا روس، وهي ليست من بلد في الكومنولث، فأغنيتها «أبسايد داون» من المفضلات لدى الملك الذي قال: «عندما كنت أصغر سناً، كان من المستحيل تماماً ألا أقف وأرقص عند سماع هذه الأغنية».