فرنسا تعتزم استقبال باحثين يغادرون أميركا بسبب ترامب

حثّت فرنسا المؤسسات البحثية لديها على النظر في مسألة استقبال العلماء الذين يغادرون الولايات المتحدة، رداً على سياسات الرئيس دونالد ترامب.

ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، خفّضت حكومته التمويل الفيدرالي للأبحاث المنقذة للحياة، واتخذت خطوات لطرد مئات العمال الفيدراليين العاملين في مجال الصحة والمناخ.

وكتب وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي، فيليب باتيست، في رسالة إلى تلك المعاهد، أن «العديد من الباحثين المشهورين يتساءلون بالفعل عن مستقبلهم في الولايات المتحدة»، وحثّ قادة الأبحاث على إرسال «مقترحات ملموسة حول هذا الموضوع، سواء في ما يتعلق بالتكنولوجيا ذات الأولوية أو المجالات العلمية».

وأعلنت جامعة إيكس مارسيليا أنها بصدد إنشاء برنامج مخصّص لاستقبال باحثين أميركيين، لاسيما الذين يعملون في مجال تغيّر المناخ.