عصابة ألبانية استخدمت أسلوبا مثيرا للتخفي وتسيير أنشطتها

استخدمت عصابة إجرامية شركة مرافق مسجلة كغطاء لحفر الشوارع وتوصيل الكهرباء إلى مزارع القنب نيابة عن عصابات ألبانية وفقا لما ذكرت محطة "بي بي سي".

وعملت العصابة بشكل علني بين نوفمبر 2020 وفبراير 2024، متنكرة في هيئة عمال باستخدام شاحنات صغيرة وحواجز طرق. وقاموا بتوصيل الكهرباء إلى مباني مهجورة مثل المنازل والحانات والمتاجر، والتي تحولت لاحقًا إلى مزارع قنب، وقالت المحطة أنهم عملوا كأي شركة مرخصة وكانوا أحيانا يقطعون الطرق ويحولون مسار السير.

واكتشفت الشرطة مزارع قنب بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني ( حوالي 27 مليون دولار) مرتبطة بأنشطة العصابة.

وبدأ الكشف عن المؤامرة بعد بلاغ وصل الشرطة عن نشاط مريب في متجر مهجور في بانجور، ويلز، حيث عثر المحققون على مزرعة قنب متطورة تحتوي على أكثر من 1000 نبتة. ومن ثم تم تتبع العصابة من خلال كاميرات المراقبة ورقم تسجيل شاحنة مرتبطة بشركتهم الوهمية.

وكان من بين الزعماء روس ماكجين (33 عامًا) وأندرو روبرتس (42 عامًا)، اللذين حُكم عليهما بالسجن لمدة 5 و 6 سنوات على التوالي، بعد اعترافهما بالتورط في جرائم تتعلق بإنتاج القنب وسرقة الكهرباء.

وشارك في العملية أيضًا كولين وايت (62 عامًا)، وهو مهندس طاقة سابق، سرق معدات كهربائية لاستخدامها في الأنشطة غير القانونية، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف. كما أدين جراهام روبرتس (47 عامًا)، المدعو ب "العامل الماهر" في المجموعة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات و3 أشهر.

وحُكم على المتهمين الآخرين، بما في ذلك جريج بلاك (29 عامًا) وليوين تشارلز (22 عامًا)، بعقوبات تتراوح بين 22 شهرًا مع وقف التنفيذ و3 سنوات و9 أشهر. واعترف جميع المتهمين بتهم تتعلق بإنتاج القنب وسرقة الكهرباء.