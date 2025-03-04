شركة تهدد من يبقى عازباً من موظفيها حتى سبتمبر بالفصل

تعرضت شركة صينية كبيرة لانتقادات بعد أن أصدرت إخطاراً يهدد بطرد موظفيها العزاب والمطلقين إذا ظلوا هكذا بحلول نهاية سبتمبر.

وأعلنت مجموعة شونتيان الكيميائية في مقاطعة شاندونج بشرق الصين، والتي توظف أكثر من 1200 شخص، عن سياسة تتعهد بتعزيز معدل الزواج في الشركة في يناير.

وقالت الشركة، مدافعة عن قرارها، إنها تهدف لتعزيز معدل الزواج، إذ طالبت الموظفين العزاب والمطلقين (28-58 عاماً) بالزواج والاستقرار، مع فرض عقوبات مثل كتابة خطاب نقد ذاتي أو التقييم أو حتى الفصل في حال عدم الامتثال. كما دعت الشركة إلى الالتزام بالقيم الصينية التقليدية مثل الولاء والتقوى الأبوية.

وأضاف الإخطار: «عدم الاستجابة لدعوة الحكومة لتحسين معدل الزواج هو عدم ولاء... وعدم الاستماع إلى والديك ليس براً بالوالدين. إن السماح لنفسك بالبقاء عازباً ليس خيراً. إن إخفاقك في تلبية توقعات زملائك هو ظلم».

ولكن بعد تدخل مكتب الموارد البشرية المحلي، ألغت الشركة السياسة في أقل من يوم، مؤكدة أنه لم يتم فصل أي موظف بسبب حالته الزوجية، وفقاً لما أكده مكتب الموارد البشرية والضمان الاجتماعي المحلي لصحيفة «بكين نيوز».

وواجهت الشركة انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ وصفها البعض بالتدخل في الحياة الشخصية للموظفين، بينما أشار آخرون إلى أنها تنتهك قوانين العمل الصينية.

وقال أحد المراقبين عبر الإنترنت: «يجب على هذه الشركة المجنونة أن تهتم بأعمالها الخاصة وتبتعد عن الحياة الشخصية للموظفين».

وأضاف آخر: «هل سيعاقبون الموظفين المتزوجين لعدم إنجابهم طفلاً؟».

ورأى خبراء قانونيون، مثل البروفيسور يان تيان من جامعة بكين، أن الإعلان يتعارض مع حرية الزواج ويعد غير دستوري.

ويأتي هذا في ظل انخفاض عدد الزيجات في الصين إلى 6.1 ملايين في العام الماضي، بانخفاض 20.5% عن العام السابق.