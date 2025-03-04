«دبــي للإعلام» تحتفي بعام المجتمع عبر أوبريت «مجتمعنا في رمضان»

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن إنتاج الأوبريت الغنائي الرمضاني «مجتمعنا في رمضان»، الذي يأتي في إطار سعيها إلى المحافظة على تميّزها النوعي واستجابتها لدعوة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، وتجسيداً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل الإعلام صوتاً يعكس نبض المجتمع الإماراتي.

وأكّدت رئيسة القنوات التلفزيونية والإذاعية في «دبي للإعلام»، سارة الجرمن، أن المؤسسة تسعى إلى تقديم محتوى فني واجتماعي، يعكس الصورة الحقيقية لمجتمع الإمارات على اختلاف شرائحه وفئاته العمرية، مع التركيز على الأسرة، وقالت: «في كل عام يضيف الأوبريت الرمضاني نكهة خاصة إلى خريطة برامجنا خلال الشهر الفضيل، إذ يجمع الكبار والصغار في عمل فني متكامل، يجسّد مراحل مختلفة من تاريخ دبي، وقد اخترنا هذا العام، أن يكون الأوبريت معبّراً عن مظاهر احتفال المجتمع بشهر رمضان خلال الثمانينات، والتي تُعدّ مرحلة مفصلية تزامنت مع تشييد برج راشد، الذي شكّل نقطة تحول في مسيرة دبي نحو العالمية»، مشيرة إلى أن العمل يسلّط الضوء على التقاليد الرمضانية الأصيلة، بدءاً من احتفال الأهالي برؤية الهلال، وصولاً إلى مظاهر الصيام والتقاليد الاجتماعية التي كانت سائدة في تلك الفترة.

وتولى مدير إدارة دعم المحتوى في «دبي للإعلام»، الشاعر عادل خزام، مهمة التأليف الفني للأوبريت وصياغة رؤيته الفنية، إذ سبق لخزام الحصول على مجموعة متنوعة من جوائز الموسيقى في مهرجانات مسرح الطفل، كما فاز أوبريت «رمضان في دبي» الذي قدمه العام الماضي بجائزة الشراع الفضي في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون.

وأوضح عادل خزام أن الأوبريت يتألف من سلسلة لوحات فنية متتابعة، تبدأ بمشهد رؤية الهلال والاحتفال به في براحة الفريج، إذ تتجمع العائلات والأطفال لاستقبال الشهر الفضيل، يعقب ذلك دخول شخصية «أبوطبيلة»، التي تحمل بُعداً تراثياً عميقاً، لينتقل العمل بعدها إلى لوحة الأطفال وهم يقودون درّاجات هوائية ويمضون في طريقهم لسماع صوت مدفع الإفطار، في تجسيد فني للتقاليد الرمضانية المتوارثة.

وأضاف خزام أن الأوبريت يتناول أيضاً مشاهد من حياة الأمهات والفتيات أثناء ذهابهن إلى الأسواق، إلى جانب لوحة فنية خاصة ببرامج قناة «سما دبي»، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، قبل أن يُختتم العمل بمشهد احتفالي كبير يجسّد أجواء العيد.

وبث الأوبريت مع بداية شهر رمضان المبارك ويتواصل حتى نهاية إجازة عيد الفطر، وذلك على قناة «سما دبي»، إضافة إلى جميع حسابات قنوات وإذاعات «دبي للإعلام» الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

فريق العمل

تشارك في بطولة الأوبريت الغنائي «مجتمعنا في رمضان» نخبة من الممثلين، من أبرزهم الفنان مرعي الحليان والفنان عبدالله زيد والفنانة أشجان، إلى جانب مجموعة من مذيعي قنوات «دبي للإعلام»، من بينهم: ليلى المقبالي وعبدالله إسماعيل، وميثاء محمد وأحمد الفلاسي، إضافة إلى مجاميع من الأطفال والشباب والكبار، إذ قام المخرج أسامة الشرقي بتوظيفهم في مشاهد رائعة تمزج بين اللمسات الكلاسيكية والعصرية، فيما تولى الملحن خالد ناصر وضع الرؤية الموسيقية لفقرات الأوبريت، وقدمها بأسلوب مميّز يجمع بين الغناء والإيقاعات التعبيرية.

. الأوبريت تعرضه قناة سما دبي منذ بداية رمضان وحتى نهاية إجازة العيد.