«أوان» يواصل رحلة نجاحه في رمضان.. بتجربة مشاهدة فريدة

كشفت مؤسسة دبي للإعلام عن مواكبة تطبيق «أوان» للدورة البرامجية الرمضانية الخاصة بقنوات وإذاعات المؤسسة، التي تتضمن تشكيلة متنوعة من المسلسلات الدرامية والكوميدية والبرامج التلفزيونية، وهو ما يعكس حرص المؤسسة على تلبية تطلعات الجمهور، ومنحه تجربة مشاهدة فريدة، عبر اهتمامها بتنوع المحتوى الذي يعرضه التطبيق، ما يسهم في الارتقاء بالقطاع الإعلامي المحلي والعربي.

وعلى مدار الشهر الفضيل، سيتيح تطبيق «أوان» للجمهور إمكانية متابعة كل ما تعرضه شاشات تلفزيون دبي وقناة سما دبي من برامج ومسلسلات، كما يمنحهم ميزة جديدة تُمكنهم من متابعة حلقات ثلاثة مسلسلات إماراتية وخليجية إضافة إلى برنامجين من خلال التطبيق قبل عرضها على الشاشة.

«وديمة وحليمة 4»

وتشمل القائمة الدراما الإماراتية الكوميدية «وديمة وحليمة 4»، الذي يواصل في موسمه الجديد سرد حكاية الجارتين (وديمة) و(حليمة)، وما تشهده العلاقة بينهما من مقالب مختلفة، في وقت يستمر (فرج) وابنه (سالم) في محاولة الإصلاح بين الجارتين، ويلعب بطولة العمل الفنان مرعي الحليان، والفنانة ملاك الخالدي، والفنانة البحرينية سعاد علي، والفنانة أمل محمد، بجانب نخبة من ضيوف الشرف، ويتميّز الجزء الجديد الذي كتب نصه جاسم الخراز وأخرجه عمر إبراهيم، بظهور شخصيات جديدة تمنح القصة بُعداً إضافياً، ويبرز في أحداثه صاحب الدكان (سليم) الذي يستمتع بمشاهدة المواقف الطريفة التي تجمع البطلتين.

«وطن عمري»

ويمكن لمتابعي تلفزيون دبي وقناة سما دبي، متابعة حلقات المسلسل الإماراتي الجديد «وطن عمري» للمخرج عمار رضوان.

ويروي العمل في إطار درامي اجتماعي، قصة الدكتور (بدر)، الذي يجد نفسه في صراع داخلي بسبب تعلقه بـ(فلك)، الفتاة التي تصغره سناً، وبينما يحاول تجاوز الفارق العمري والاختلافات الاجتماعية التي تقف عائقاً أمام ارتباطهما، يواجه أيضاً نظرات المجتمع وأحكام المقربين منهما، ما يضعه أمام مفترق طرق صعب.

والعمل من تأليف مريم الزعابي، وبطولة عبدالرحمن الملا، وفاطمة الحوسني، وخالد البناي، وليلى المقبالي.

«دنون»

ويعرض التطبيق أيضاً المسلسل الكوميدي الجديد «دنون»، من إخراج سيف الشيخ نجيب، وتأليف وبطولة عبدالله زيد، بمشاركة نخبة من النجوم، من أبرزهم أحمد مال الله وأحمد الأنصاري وهدى الغانم وأمينة عبدالرسول.

وتدور أحداث العمل حول (دنون) الرجل الستيني الذي يعيش في منطقة جبلية ويعمل سائقاً لحافلة المدرسة، وهو متزوج من ثلاث نساء، ويسعى إلى جمع المال بشتى الطرق، ما يضعه في مواقف مختلفة تسبب له ولعائلته الكثير من الإحراج، إلا أن أحداث العمل تبدأ بالتعقيد بمجرد خروج (صنقور) من السجن الذي دخله بسبب (دنون) الذي تقدم بشهادة ضده، ليقرر الأول التقرب إلى (دنون) والزواج من إحدى بناته، وذلك تمهيداً للانتقام منه، وهو ما يزيد من مستوى الكوميديا التي يتميّز بها العمل.

«شطرنج»

كما سيتمكن مستخدمو تطبيق «أوان» من متابعة حلقات البرنامج الحواري «شطرنج» قبل عرضه على شاشة تلفزيون دبي، وفي موسم البرنامج الجديد يلتقي الإعلامي والممثل عبدالرحمن الدين، مع نخبة من نجوم الفن الخليجي، من بينهم جاسم النبهان وخالد أمين وشيلاء سبت، ومريم الصالح وعبدالعزيز المسلم، وأسمهان توفيق ودينا الشربيني وغيرهم، ويسعى عبدالرحمن الدين من خلال حواراته مع ضيوف البرنامج للتعرف إلى أفكارهم واستطلاع آرائهم حول العديد من المواضيع والقضايا الحياتية.

«المفتش فصيح»

وسيعرض التطبيق الموسم الرابع من برنامج «المفتش فصيح»، الذي يعود مجدداً إلى الواجهة إثر النجاحات التي حققها خلال مواسمه الماضية، وفي هذا الموسم يسعى الإعلامي، أيوب يوسف، إلى إعادة الاهتمام باللغة العربية الفصيحة واستخداماتها في حياتنا اليومية، من خلال استعراض نماذج عديدة من الأمثلة والجمل والمصطلحات العربية وطرق استخداماتها الصحيحة، إذ يقدمها أيوب يوسف بأسلوب مشوق متنقلاً بين المشاهد الدرامية والفقرات التعليمية.

وسيشهد هذا الموسم إضافة فقرات جديدة، مثل «أبوالعرّيف» الذي يدعي معرفته بكل شيء، وفقرة «خيمة فصيح» التي يتم خلالها سرد مجموعة حكايات عن أمثال العرب.

من ناحيتها، قالت مدير تطبيق «أوان» هبه السمت: «تحرص مؤسسة دبي للإعلام على منح قاعدتها الجماهيرية تجربة مشاهدة مميّزة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال تمكينهم من متابعة مجموعة من إنتاجات المؤسسة والمسلسلات الدرامية قبل بثها على الشاشة، عبر حساباتهم الخاصة، ما يمنح الجمهور مرونة عالية في اختياراته، ويسهم في تعزيز مكانة تطبيق (أوان) وشعبيته، خصوصاً أنه يتميّز بامتلاكه أفضل تقنيات الاتصال والخدمات الذكية والرقمية».

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس ما يشهده «أوان» من تطور لافت في محتواه الترفيهي وخدماته وإمكاناته، وقدرته على التكيّف مع متطلبات المتابعين، مؤكدة أن التطبيق يواصل رحلة نجاحه ليكون أضخم مكتبة رقمية للإعلام المحلي والعربي في منطقة الشرق الأوسط.

خيارات متنوعة

يشهد تطبيق «أوان»، على مدار رمضان، عرض كل المسلسلات والأعمال الدرامية المحلية والخليجية والعربية، بالتزامن مع أوقات عرضها على شاشة تلفزيون «دبي» و«قناة سما دبي»، إلى جانب تشكيلة من البرامج الاجتماعية والثقافية وبرامج المسابقات التي تبث على أثير إذاعات مؤسسة دبي للإعلام، إضافة إلى البث الحي للقنوات، مع إمكانية إعادة مشاهدة البرامج، التي بُثّت خلال اليومين الماضيين، عبر خدمة Catch-up TV.

. «التطبيق» يمنح الجمهور إمكانية متابعة كل ما تعرضه شاشات تلفزيون دبي وقناة سما دبي من برامج ومسلسلات.