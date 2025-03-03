دلافين الأمازون تعالج مصابي متلازمة داون

ينظم برنامج شارك فيه نحو 400 شخص من أصحاب الهمم، دورات في إيراندوبا شمال البرازيل لعلاج المصابين بمتلازمة داون بوساطة الدلافين.

ويقول إيغور سيموس أندرادي (49 عاماً)، مبتكر هذا العلاج: «إنه علاج تكميلي لا يحل محل العلاجات الأخرى».

ويضيف المتخصص في العلاج الطبيعي «إنه بديل غير تقليدي، يبث البهجة في نفوس الأطفال والشباب، ويجعلهم على اتصال بالطبيعة، ويمنحهم القوة التي لا يمكن إيجادها في المستشفى».

ويوضح أندرادي أنّ الجلسات مع الدلافين تساعد المرضى على «تحسين توازنهم ومهاراتهم الحركية، وتقوية عمودهم الفقري»، إضافة إلى «شعورهم بأنهم مندمجون في الطبيعة»، ويضيف «هنا، لا نعالج الأمراض، بل نعالج بشراً».