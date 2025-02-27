«حبيبة» بالذكاء الاصطناعي تحتال على عاشق صيني

خسر رجل في شنغهاي نحو 28 ألف دولار بعد أن وقع ضحية عملية احتيال عاطفي، جرى إقناعه فيها بدخول «علاقة» مع حبيبة مفترضة، تبيّن أنها مُطوَّرة بوساطة الذكاء الاصطناعي، على ما ذكرت وسائل إعلام صينية.

وأفادت قناة «سي سي تي في» CCTV الحكومية بأنّ محتالين استخدموا برنامجاً للذكاء الاصطناعي التوليدي، لإنشاء مقاطع فيديو واقعية وصور لامرأة شابة من أجل انتحال شخصية متخيلة سمّوها «السيدة جياو».

وحوّل الضحية ما يقرب من 200 ألف يوان (نحو 28 ألف دولار) إلى ما اعتقد أنه حساب مصرفي لحبيبته المفترضة عبر الإنترنت، بعد أن استخدم المحتالون صوراً مزيفة لإقناعه بأن صديقته الوهمية بحاجة إلى أموال لفتح عمل تجاري، ومساعدة أحد أقاربها في دفع الفواتير الطبية.

حتى إن المحتالين أنشأوا هوية مزيفة وتقارير طبية لإقناع الضحية، وفق CCTV.

وذكرت القناة الصينية الحكومية، نقلاً عن تحقيق للشرطة، أن العملية أجريت من جانب «فريق من المحتالين يرسل مقاطع فيديو وصوراً، تم إنشاؤها كلها من خلال الذكاء الاصطناعي أو عن طريق الجمع بين صور متعددة».

وأشارت إلى أن الضحية، الذي جرى التعريف عنه باسم (ليو)، لم يلتقِ بتاتاً بحبيبته الوهمية طوال فترة العلاقة المفترضة.