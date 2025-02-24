دراسة: الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يجعل الإنسان كسولاً وغبياً

قالت دراسة جديدة إن الأشخاص الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل يختارون الطريق السهل، من خلال جعل هذه الأدوات تفكّر لهم، فيفقدون قدرتهم العقلية في المقابل.

وكشفت الدراسة - التي أجرتها شركة البرمجيات الأميركية «مايكروسوفت»، مطوّرة أنظمة الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت إيه.آي»، وشملت أكثر من 300 ممن يعملون في وظائف معرفية - عن «انخفاض ملحوظ في الجهد المعرفي» بين الكثيرين ممن شملهم المسح، بعد أن شرحوا أكثر من 900 مثال على كيفية استخدامهم للذكاء الاصطناعي أثناء القيام بعملهم.

وبحسب الدراسة - التي سيتم إعلانها خلال «مؤتمر جمعية آلات الحوسبة»، حول «العوامل البشرية في أنظمة الحوسبة» في مدينة يوكوهاما اليابانية، من 26 أبريل إلى الأول من مايو المقبلين - فإن «الاستخدام غير السليم للتكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى تدهور القدرات المعرفية التي ينبغي الحفاظ عليها»، وإن الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي يجعل الإنسان كسولاً وغبياً.

كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى تخلي الأشخاص عن القيام بالمهام المعرفية الصعبة، مثل وضع الاستراتيجيات وحل المشكلات، والاكتفاء بالمهام الروتينية، مثل التحقق من مخرجات أدوات الذكاء الاصطناعي فقط، كما تشير الدراسة.