«GPS» يقود مستخدمين بالخطأ إلى الموت في ريو دي جانيرو

ترشد تطبيقات ملاحة تعمل بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مستخدميها، عن طريق الخطأ، إلى الأحياء الفقيرة التي يسيطر عليها تجار مخدرات في ريو دي جانيرو، متسببة أحياناً في مقتلهم بطلقات نارية في هذه المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، فأحد الضحايا كان أنهى زيارته إلى موقع سياحي في ريو دي جانيرو، بينما كان آخر قد استقل سيارة أجرة عن طريق تطبيق «أوبر» للتنزه مساء، في المدينة البرازيلية التي تستقبل ملايين السياح سنوياً.

في ديسمبر الماضي، دخل سائح أرجنتيني إلى أحد الأحياء الفقيرة عن طريق الخطأ، بعد استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص به، لكنه أصيب برصاصتين وتوفي في المستشفى، وفي الشهر نفسه أصيبت امرأة برازيلية من ساو باولو برصاصة قاتلة في رقبتها، بعدما سلك سائق «أوبر» مساراً خاطئاً.

وفي منتصف يناير الماضي، انتشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر سائق أجرة وهو يتوسّل إلى أفراد مدججين بالسلاح ألا يطلقوا النار عليه بعدما أوصله نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) إلى حي سيدادي ألتا الفقير.

يقول وزير الأمن في ولاية ريو دي جانيرو، فيكتور دوس سانتوس: «عندما يدخل شخص ما إلى مكان كهذا بسرعة قصوى، يطلق المجرم، الذي يكون في حالة تأهب ويراقب الخصوم، النار قبل التحقق من هوية السائق».