«غوغل» تدفع 340 مليون دولار لإيطاليا بسبب تهرب ضريبي

قال الادعاء الإيطالي، أمس، إنه سيسعى لوقف تحقيق بشأن تهرب ضريبي ضد شركة «غوغل»، عقب أن وافقت على دفع تسوية بقيمة 326 مليون يورو (340 مليون دولار).

وكان الادعاء في مدينة ميلانو قد فتح تحقيقاً ضد «غوغل» لعدم قيامها بدفع ضرائب على إيراداتها في إيطاليا من 2015 حتى 2019، ويركز التحقيق على الإيرادات من مبيعات الإعلانات.

واعترفت «غوغل» بالتسوية، في بيان، قائلة إنها تقوم بحل «مراجعة ضريبية.. من دون دعوى قضائية»، وحددت الفترة من 2015 إلى 2020، التي تختلف عن الفترة التي حددها الادعاء، من دون تقديم تفسير.

وأخذت هذه القضية الكثير من الأبعاد وانشغلت بها وسائل الإعلام، خصوصاً بعد تمسك «غوغل» بموقفها الرافض للتسوية، لكن يبدو أنها وجدت في دفع هذا المبلغ الحل في إنهاء القضية، وعدم تصاعدها خلال الفترة المقبلة.