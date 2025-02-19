فيلا ديكتاتور ألباني تفتح أبوابها للفن

أصبحت فيلا الديكتاتور الشيوعي السابق، أنور خوجا، رمز القمع الذي خنق ألبانيا لعقود من الزمن، مركزاً لاستضافة فنانين شباب من مختلف أنحاء العالم، لتحويل المكان إلى فسحة للابتكار والتبادل والحرية.

وقال برونو جوليار، مدير مؤسسة «آر إكسبلورا» الفرنسية التي ساعدت في تحويل فيلا خوجا إلى مقر إقامة للفنانين: «يا له من تحدٍّ للتاريخ أن يتم تشجيع حرية الإبداع في هذا المكان، الذي كان في ما مضى مرتبطاً بالسلطة، وفيه كانت تُتخذ قرارات الرقابة والحظر».

وكانت ديكتاتورية أنور خوجا، الذي توفي عام 1985، من أكثر الديكتاتوريات قمعاً ودمويةً في تاريخ أوروبا المعاصر، وكان الفن الحديث والمعاصر محظوراً كلياً خلالها، وزُجَّ عدد كبير من الفنانين في السجون.

لكنّ هذا التشدد لم يمنع خوجا، الذي حصّل تعليمه الجامعي في فرنسا من أن يقتني مكتبة خاصة صار يمكن الاطلاع عليها بفضل هذا المشروع.

وفي برنامج النسخة الأولى من الإقامة الفنية، يستضيف المكان 22 فناناً من نحو 15 جنسية، يعملون جميعاً على الهياكل الاجتماعية، وهو موضوع لم يكن وارداً تناوله في عهد الديكتاتورية.

كانت «فيلا 31»، التي عاشت فيها عائلة خوجا حتى سقوط الشيوعية في مطلع عام 1991، تقع في ذلك الوقت بقلب حي محظور على معظم الألبان، ويحرسه ليل نهار رجال الشرطة والعملاء السريون.

وتقود أبواب الطبقة السفلية من الفيلا، والمخبأة وراء قاعة سينما خاصة، إلى عالم من الأنفاق والملاجئ المضادة للأسلحة النووية، ويبلغ طولها كيلومترات عدة، كما لو كانت بمثابة مدخل مباشر إلى جنون العظمة الذي كان يعيشه أنور خوجا.