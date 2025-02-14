شركة صينية تطلق روبوت دردشة مجانياً في أبريل

قالت شركة «بايدو» الصينية، الرائدة في مجال محركات البحث، إنها ستتيح روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي «إيرني بوت» مجاناً، بدءاً من أول أبريل، وأرجعت ذلك إلى التكنولوجيا المحسّنة وخفض التكاليف.

وذكرت «بايدو»، في منشور على موقع «ويتشات»، أن خدمة الذكاء الاصطناعي ستكون متاحة مجاناً لجميع مستخدمي الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

وتواجه «بايدو» منافسة متزايدة بمجال الذكاء الاصطناعي في الصين، وخصوصاً من شركة «ديب سيك» التي تقدّم خدمات روبوت الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مجاناً، وقالت الشركة الناشئة إن أداءها يضاهي الأنظمة المتقدمة لشركة «أوبن إيه.آي» الرائدة في الولايات المتحدة بكلفة تشغيلية أقل.

وكانت «بايدو» من أولى الشركات الصينية التي خاضت مجال الذكاء الاصطناعي، بعد إطلاق «أوبن إيه.آي» روبوت الدردشة «تشات جي.بي.تي» في عام 2022، لكنها واجهت صعوبة في اكتساب اعتماد واسع النطاق لنموذج «إيرني» للغات الذي تطوره.

وقالت إن قدرات أحدث إصداراتها «إيرني 4.0» تماثل قدرات «تشات جي.بي.تي-4».