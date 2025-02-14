ليدي غاغا ستُغنّي مجاناً في ريو دي جانيرو

تحيي ليدي غاغا، خلال مايو المقبل، حفلة موسيقية ضخمة مجانية على شاطئ كوباكابانا الشهير في ريو دي جانيرو، حيث أحيت مادونا حفلة قبل عام، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة البرازيلية.

وقال إدواردو بايس خلال مقابلة مع بودكاست «بودك ليبيرادوس»: «في الثالث من مايو المقبل، ليدي غاغا ستكون في ريو دي جانيرو مجاناً».

ويأتي هذا التأكيد بعد أشهر من الشائعات بشأن الحدث، الذي أطلق عليها مستخدمو الإنترنت تسمية «غاغاكابانا 2025».

وطرحت النجمة الأميركية، البالغة 38 عاماً، حديثاً أغنية «أبراكادابرا»، التي شهدت نجاحاً سريعاً لتصبح من الأغاني الأكثر استماعاً عبر المنصات الموسيقية الرقمية في العالم.

وخلال العام الفائت أسهمت حفلة مادونا في ختام جولتها «ذي سيليبريشن تور»، في ضخ أكثر من 60 مليون دولار في الاقتصاد المحلي، بحسب السلطات.