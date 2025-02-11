الأوركسترا الوطنية للشباب في دبي.. رحلة تألق من «كارنيجي» إلى الأمم المتحدة

أعلنت الأوركسترا الوطنية للشباب في دبي عن تلقيها دعوة رسمية لتقديم عرضٍ في قاعة كارنيجي المرموقة بمدينة نيويورك، في خطوة تمثل إنجازاً تاريخياً بوصفها الأوركسترا الأولى في دولة الإمارات التي تتلقّى هذه الدعوة الرسمية.

كما كشفت الأوركسترا الوطنية للشباب في دبي أيضاً عن تلقيها دعوة للعزف في مقر الأمم المتحدة خلال وجودها في نيويورك، ما يرسّخ مكانتها بوصفها أفضل أوركسترا للشباب في المنطقة. كما تلقّت الأوركسترا دعوة خاصة لزيارة مركز لينكولن، ودار متروبوليتان العريقة للأوبرا، ومدرسة جوليارد، ما يثري الثقافة الموسيقية لكادرها ويعزّز تجربتها العالمية.

ويُقام الحفل في قاعة كارنيجي يوم 20 يونيو 2025، بقيادة المايسترو والمؤلف الموسيقي الأميركي الشهير، جوناثان وينتر باريت، ويشهد الحفل تعاوناً مع السفير الثقافي ومؤسس ورئيس جمعية الموسيقيين الإماراتيين،

الملحن الإماراتي إيهاب درويش، حيث يؤدي أحد مؤلفاته المميزة للمرة الأولى في الولايات المتحدة، مسلطاً الضوء على التراث الفني الغني لدولة الإمارات وتطلعاتها الثقافية على خشبة واحدٍ من أعرق المسارح في العالم، وتمثل هذه الدعوة إنجازاً مهماً على صعيد مسيرة الأوركسترا الوطنية للشباب في دبي، والترويج للمشهد الثقافي والموسيقي الإماراتي على المستوى العالمي.

وتأسست الأوركسترا الوطنية للشباب في دبي عام 2018، ثم تنامت لتضم ست فرق أوركسترا تشمل أكثر من 200 عضو شاب تراوح أعمارهم بين 5 و18 عاماً من 30 جنسية مختلفة. وشارك في تأسيس الأوركسترا أميرة فؤاد، تحت قيادة المايسترو والمؤلف الموسيقي الأميركي جوناثان وينتر باريت، وبدعمٍ من فريق قيادي رائد يشمل عازفة الكمان المرموقة والشريكة المؤسسة إيفا غراسبك (رئيسة قسم الآلات الوترية)، وعازفة الباصون جاكي هايتر (رئيسة قسم الآلات النفخية)، وعازفة التشيلو كلارا أسواخي (أخصائية الآلات الوترية المنخفضة)، ورونالد فينت (رئيس قسم الإيقاع).

وتشهد هذه المناسبة التاريخية أداء أكثر من 60 عضواً من الأوركسترا في قاعة كارنيجي، إلى جانب اثنتين من فرق أوركسترا الشباب المتميزة في الولايات المتحدة من نيوجيرسي ولوس أنجلوس، وتسلط الفرصة الضوء على المواهب المذهلة للموسيقيين الشباب، إلى جانب كونها فرصة استثنائية للأداء على واحدٍ من أشهر المسارح على مستوى العالم، وجاءت بفضل دعم الرعاة المتميزين الذين يدركون دور الموسيقى في خلق ذكرياتٍ لا تُنسى.

وفي السياق ذاته، قالت المؤسسة المشاركة والمديرة الفنية في الأوركسترا الوطنية للشباب في دبي

، أميرة فؤاد: «نفخر بتمثيل دولة الإمارات على واحدٍ من أبرز المسارح في العالم. إنها لحظة محورية لتكريم الالتزام الراسخ والجهود الدؤوبة والمواهب الموسيقية الفذة لدى شبابنا، فهي تتيح لهم إبراز إمكاناتهم على الصعيد العالمي».

من جانبه، قال الملحن الإماراتي ومؤسس ورئيس جمعية الموسيقيين الإماراتيين،

إيهاب درويش: «إن الدعوة دليل بارز على الإمكانات الموسيقية الراقية التي يحظى بها العازفون الشباب لدينا، ويشرفني أن أقدم أحد مؤلفاتي الموسيقية للمرة الأولى في الولايات المتحدة لهؤلاء الموسيقيين الشباب الموهوبين، الذين سيحملون أحلامهم عند دخولهم قاعة كارنيجي من أجل تحقيق التطلعات الثقافية الطموحة لدولة الإمارات».

وأضاف: «إن العزف في قاعة كارنيجي حلمٌ لكثيرٍ من العازفين، ولذا تسعى الأوركسترا للحصول على دعم الجهات الراعية والمجتمع ككل، لضمان إتاحة هذه التجربة الفريدة أمام جميع أعضاء الأوركسترا الوطنية للشباب في دبي».

. إيهاب درويش: سيحمل العازفون أحلامهم من أجل تحقيق التطلعات الثقافية الطموحة لدولة الإمارات.