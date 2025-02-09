مهرجان أبوظبي 2025 ينطلق بعرض لأوركسترا اليابان الفلهارمونية

انطلقت أول من أمس في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سموّ رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للشؤون النسائية، فعاليات مهرجان أبوظبي في دورته الـ22، تحت شعار «أبوظبي.. العالم في مدينة»، ترجمةً لإعلان الإمارات عام 2025 عاماً للمجتمع، واحتفاءً بأكثر من 50 عاماً من الصداقة والعلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، الدولة ضيفة شرف المهرجان لهذا العام، وذلك في قصر الإمارات بأبوظبي.

وانطلقت الأمسية الافتتاحية للمهرجان بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وراعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، وهدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، وكين أوكانيوا، سفير اليابان لدى الدولة.

وسلّم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، جائزة مهرجان أبوظبي، في تكريم هو الأول عربياً، إلى كلٍّ من مفوض الشؤون الثقافية الياباني شونيتشي توكورا، والمهندس المعماري الياباني ريكين ياماموتو، الحائز جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية لعام 2024، وأحد أبرز الأسماء العالمية في هذا المجال، تقديراً لإسهاماتهما البارزة في مجالي الثقافة والفنون، وذلك بالتعاون مع شوبارد.

ويواصل مهرجان أبوظبي في دورته الـ22 البناء على إرثه العريق من العروض الموسيقية الاستثنائية، مع العرض التاريخي الأول في العالم العربي لأوركسترا اليابان الفلهارمونية الجديدة الشهيرة، بقيادة المايسترو يوتاكا سادو، إلى جانب التينور العالمي جوناثان تيتلمان، وعازف البيانو البارز كيوهي سوريتا، حيث شكّل الحدثان البارزان انطلاقة استثنائية للبرنامج الفني المتميز للمهرجان، الذي سيستقطب نخبة من أبرز المواهب العالمية لتقديم عروض مبهرة على مدى الشهرين المقبلين ضمن فعالياته، حيث استمتع الحضور بمجموعة من المقطوعات الموسيقية.

وقالت الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، إن شعار المهرجان لهذا العام «أبوظبي.. العالم في مدينة» يجسد التعددية والتنوّع الثقافي والحضاري لمجتمع الإمارات الذي يضمُّ أكثر من 200 جنسية، تتشارك مشاعر الأخوة الإنسانية بقيم التكاتف والتناغم والألفة، وتعمل معاً يداً بيد لنهضة الدولة واستدامة التنمية.

وأضافت أن دورة المهرجان لهذا العام تأتي مع إعلان الإمارات العام الحالي عاماً للمجتمع، تجسيداً لرؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، عبر تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع، وتنمية العلاقات بين الأجيال، لتسهم في تهيئة مساحات إبداعية شاملة، ترسخ قيم التعاون والانتماء والتجارب الإنسانية العالمية المشتركة، خصوصاً ما يتعلق منها بحوار الحضارات والحفاظ على التراث الثقافي.

من جانبها، قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني للمهرجان، إن مهرجان أبوظبي يجسد مبادئ «عام المجتمع» لتعزيز الروابط الثقافية والمجتمعية، وترسيخ المسؤولية المشتركة في بناء الوطن وإطلاق الإمكانات والمواهب وبناء القدرات من أجل مجتمع مزدهر ونهضة مستدامة.

وأضافت أن المهرجان يسهم في بناء قدرات موسيقيي الإمارات الشباب، وتعزيز الحضور الإماراتي عالمياً، وتقديم إبداعات كبار المؤلفين الموسيقيين من العالم، إلى جانب مبدعي الدولة ضيفة شرف المهرجان.

وحظي أربعة طلاب بفرصة العزف إلى جانب عازف التشيللو صمويل إريكسون، وعازف الكمان سوهي بيرمان، والاستفادة من خبراتهما الفنية، وقدّمت أوركسترا اليابان الفلهارمونية الجديدة عرضاً مميزاً في قصر الإمارات، حيث عزفت مقطوعة «هانا» (الزهور) للمؤلف رينتارو هاكي، بمشاركة 10 موسيقيين موهوبين من أوركسترا أبوظبي للشباب.

• شعار المهرجان يجسد التعددية والتنوع الثقافي والحضاري لمجتمع الإمارات الذي يضم أكثر من 200 جنسية، تتشارك مشاعر الأخوة الإنسانية بقيم التكاتف والتناغم والألفة.