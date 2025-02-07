ميركل توقّع كتابها «الحرية».. ولا وقت للإهداءات

شهد حفل توقيع المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، على نُسخ من كتابها «الحرية»، الذي أقيم بمسقط رأسها في هامبورغ، موجة إقبال كبيرة من الجماهير.

وخلال الحفل اصطف نحو 200 شخص بعد الظهر في مكتبة «فيليكس يود» العريقة، للحصول على توقيع ميركل على نسخة أو أكثر من الكتاب.

وأفادت سيدة تبلغ من العمر 72 عاماً من هانوفر، اشترت نسختين من مذكرات ميركل، بأن المستشارة السابقة اكتفت بكتابة اسمها فقط دون أي كلمات إضافية، معتذرة بلطف عن عدم توافر الوقت لكتابة إهداءات شخصية.

ووصلت ميركل مرتدية سترة زرقاء، ونزلت من سيارة ليموزين داكنة اللون أمام المكتبة، لكنها تجاوزت الصحافيين المنتظرين من دون الإدلاء بأي تصريح، ولم يُسمح لممثلي وسائل الإعلام بدخول المتجر.

بدوره، قال أحد الزبائن (60 عاماً)، الذي كان ينتظر ومعه نسختان، مشيداً بالمستشارة السابقة: «كانت السيدة ميركل جيدة في التخفيف من حدة الصراعات، والعمل على إضفاء الطابع الموضوعي عليها»، وأوضح الرجل أنه عضو في حزب الخضر، وأنه سيهدي إحدى النسختين لوالده، لافتاً إلى أن والده ليس من محبي ميركل، لكنه يحب قراءة السير الذاتية.