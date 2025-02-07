«1-54» في مراكش يُروّج للتشكيل الإفريقي

يراهن معرض «54-1» الدولي للفن التشكيلي الإفريقي المعاصر على الجاذبية السياحية لمراكش للترويج لفنانين أفارقة، ويسهم في تحفيز النشاط الثقافي بالمدينة المغربية الشهيرة.

وقدّم معرض «54-1» في دورته الأخيرة، التي نُظّمت بين 30 يناير الماضي والثاني من فبراير الجاري، أعمالاً لـ30 داراً للعروض الفنية من 14 بلداً إفريقياً وأوروبياً، مستهدفاً الأثرياء من هواة جمع اللوحات وأيضاً المتاحف العالمية المرموقة.

ويتميّز المعرض الإفريقي عن الملتقيات المشابهة بكونه «فضاء ضيقاً وحصرياً للغاية»، ما يجعل الأعمال المعروضة فيه «أكثر بروزاً»، كما قالت العارضة السنغالية آيسا ديون.