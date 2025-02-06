مديرة «اليونسكو»: الموصل تستعيد تاريخها

أشادت مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أودري أزولاي، أمس، بعد زيارة الجامع النوري الكبير في الموصل، باستعادة المدينة «تاريخها وهويتها» مع قرب انتهاء أعمال ترميمها.

وقالت أودري أزولاي في كلمة ألقتها في باحة المسجد الشهير، وخلفها المنارة الحدباء التي أُعيد إعمارها: «أنا سعيدة جداً لوقوفي أمامكم وأمام المئذنة التي يزيد عمرها على 850 عاماً، وأن تكون واقفة هنا خلفي بمثابة عودة لتاريخ المدينة وهويتها».

وأشارت أزولاي إلى أن أعمال ترميم المنارة تضمّنت إعادة استخدام نحو 45 ألف قطعة أصلية وفق تقنيات تقليدية، بهدف الحفاظ على طابعها التاريخي، وعلى ميلانها كما يريدها سكان الموصل.