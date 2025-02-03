انطلاق «أيام قرطاج لفنون العرائس 5»

افتتحت في تونس، أول من أمس، فعاليات الدورة السادسة من «أيام قرطاج لفنون العرائس»، التي تستمر حتى الثامن من فبراير الجاري، وقالت رئيسة لجنة تنظيم الدورة الحالية، منية عبيد المسعدي، إن هذه الدورة تحتفي بالطفل الفلسطيني، ولن يقتصر

ذلك على عرض الافتتاح، بل سيكون حاضراً أيضاً في أحداث الفيلم التحريكي الأول الذي أنتجه مركز فنون العرائس بعنوان «طرف الخيط» وسيُعرض في فقرة أفلام التحريك.

وتضمن حفل الافتتاح تكريم عدد من الشخصيات الفاعلة في مجال فنون العرائس، هم: مختار المزريقي، وفني الإكسسوارات وسيم مبروك، وصانع العرائس طاهر الدريدي.

وتركز «أيام قرطاج لفنون العرائس» في دورتها السادسة على العائلة والطفل.