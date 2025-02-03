رمز «كيو.آر.كود» لمتابعة دورة حياة النحل

انتشرت في الآونة الأخيرة تكنولوجيا «رمز الاستجابة السريعة» المعروفة باسم «كيو.آر.كود»، وهي عبارة عن شفرة رقمية في صورة مجموعة من الرموز الشريطية التي تأخذ شكل مربع، ويمكن عند تصويرها بوساطة جهاز ماسح ضوئي متخصص، أو بعض أجهزة الهواتف الذكية، أن تكشف مجموعة من المعلومات والبيانات التي تخص منتجاً أو سلعة معينة.

ونجحت شركات التكنولوجيا في تطويع هذه التقنية الحديثة في شتى مناحي الحياة، ولكنّ فريقاً بحثياً أميركياً متخصصاً في علم الحشرات توصل إلى استفادة جديدة من الـ«كيو.آر كود»، ألا وهي متابعة سلوكيات ودورة حياة النحل.

ويرى الباحثون أن تطويع تكنولوجيا رمز الاستجابة السريع قد تفسح المجال أمام علماء الأحياء، لدراسة الأنظمة الحية بأساليب لم تكن متاحة من قبل، وكذلك في بعض المجالات المتخصصة مثل إنتاج العسل العضوي على سبيل المثال.