سعود بن صقر: «فن رأس الخيمة» يجسّد إرثنا الثقافي

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن مهرجان «فن رأس الخيمة»، يعكس رؤية الإمارة الطموحة لإثراء مشهدها الثقافي من خلال استضافة وتنظيم كبريات الفعاليات الفنية، التي تسهم في تعزيز مكانتها كحاضنة للإبداع والفنون والمواهب.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه النسخة الـ13 من مهرجان «فن رأس الخيمة»، الحدث الثقافي الرائد في المنطقة، الذي تنظمه مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، تحت شعار «الذاكرة»، في قرية الجزيرة الحمراء التراثية، بحضور الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومشاركة أكثر من 100 فنان محلي وعالمي، يعرضون أعمالهم الفنية خلال الفعاليات التي تستمر حتى 28 الجاري.

وقال سموه: «يجسّد مهرجان فنّ رأس الخيمة، الحدث الفني المميّز على أجندة الفعاليات الثقافية في المنطقة، الإرث الثقافي والتاريخي للإمارة، ويحتفي بالمبدعين والموهوبين من جميع أنحاء العالم، كما يشجّع على الارتقاء بأشكال الفنون الإبداعية المختلفة التي تعكس حضارات الشعوب والتراث الإنساني الغني بالقيم الحضارية والفكرية». وأوضح سموه أن الثقافة من أهم ركائز التنمية في المجتمعات الإنسانية، كونها تعبّر عن الهوية الوطنية والتاريخية والتنوع الاجتماعي، وتعزّز التواصل والتبادل الثقافي بين الشعوب، مؤكداً مكانتها باعتبارها رافداً مهمّاً للازدهار الاقتصادي، والسياحي، ومحفّزاً لنمو قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

وأضاف سموه: «دعم المواهب الشابة والطاقات الواعدة من أبناء الإمارات والمقيمين في مجال الفنون يمثل أولوية لإمارة رأس الخيمة، خصوصاً أن المهرجان بات منصة ثقافية تمكّنهم من الإسهام والمشاركة في الفعاليات المحلية والدولية، وتلعب دوراً فاعلاً في تنمية مهاراتهم وإبداعاتهم وسط بيئة خلاقة».

ورحّب سموه بالفنانين المشاركين من دول العالم، لافتاً إلى حرص رأس الخيمة على مواصلة دعم الحركة الثقافية، والفنية، ورعاية المبدعين، واستضافة الفعاليات الإبداعية، التي تسهم في جعل الإمارة منارة للإبداع، وملتقى للفنانين من الثقافات المختلفة.

وقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بجولة تفقدية في أجنحة المهرجان، إذ اطلع على الأعمال الفنية المعروضة، واستمع إلى شرح من الفنانين حول طبيعة أعمالهم التي تعكس أفكارهم، وعواطفهم، وذكرياتهم الشخصية.

كما تعرّف سموه إلى برنامج المهرجان الذي يضم ورش عمل تفاعلية، وعروضاً حية، وتجارب تعليمية ملهمة.

في الجزيرة الحمراء

يعدّ مهرجان «فن رأس الخيمة»، الذي يُنظّم في قرية الجزيرة الحمراء التراثية التي يعود تاريخها إلى القرن الـ17، منصة ثقافية تحتفي بالمبدعين من أنحاء العالم، إذ أسهم منذ انطلاقته في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للفن والإبداع الإنساني.

حاكم رأس الخيمة:

. المهرجان يحتفي بالمبدعين والموهوبين من أنحاء العالم، ويشجّع على الارتقاء بالفنون المختلفة.

. دعم المواهب الشابة والطاقات الواعدة من أبناء الإمارات والمقيمين في الفنون يمثل أولوية.